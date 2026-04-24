«Он будет рад». Испанский журналист назвал условие для трансфера Лунина

Испанский журналист Альберто Перейро поделился информацией о планах мадридского «Реала» на летнее трансферное окно.

«У Карлвахаля есть предложение о продлении контракта от «Реала», и если он захочет остаться, он останется. Есть игроки, чье будущее в «Реале» неопределенно, но никто отсюда не хочет уходить. Что касается игроков, чьи контракты истекают: Карвахаль решает сам, Рюдигер продлит контракт еще на один сезон, а Алаба уйдет.

Относительно тех, кто имеет действующие контракты после 2026 года. Лунин, если получит хорошее предложение, будет рад уйти. Фран Гарсия, Камавинга и Себальос выставлены на трансфер, Мастантуоно будет иметь опцию аренды, как и Тьяго Питарч. Гонсало Гарсия уйдет», – сказал Перейро в эфире радиостанции Radioestadio.

Ранее Лунин услышал неутешительные новости о своем будущем.