«Это будет не он». Лунин услышал неутешительные новости о своем будущем

Испанский журналист Латиго Серрано заявил, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не сможет стать «первым номером» в команде даже после того, как клуб попрощается со своим основным голкипером Тибо Куртуа.

«Через два года «Реалу» придется найти замену Куртуа. И это будет не Лунин», – приводит слова журналиста радио Onda Cero ресурс Planeta Real Madrid.

Контракт украинского вратаря с «Реалом» рассчитан до лета 2030 года. Всего в составе мадридского клуба Андрей сыграл 72 матча, в которых пропустил 90 голов.

Ранее легенда «Реала» Пако Буйо заявил, что Лунина ни в чем нельзя винить.