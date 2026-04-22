  «Это будет не он». Лунин услышал неутешительные новости о своем будущем
22 апреля 2026, 09:56 | Обновлено 22 апреля 2026, 09:58
Латиго Серрано расстроил украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанский журналист Латиго Серрано заявил, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не сможет стать «первым номером» в команде даже после того, как клуб попрощается со своим основным голкипером Тибо Куртуа.

«Через два года «Реалу» придется найти замену Куртуа. И это будет не Лунин», – приводит слова журналиста радио Onda Cero ресурс Planeta Real Madrid.

Контракт украинского вратаря с «Реалом» рассчитан до лета 2030 года. Всего в составе мадридского клуба Андрей сыграл 72 матча, в которых пропустил 90 голов.

Ранее легенда «Реала» Пако Буйо заявил, что Лунина ни в чем нельзя винить.

Игрок Реала сыграл 300 матчей за клуб в Ла Лиге
Известна оценка Лунина за победу Реала в матче против Алавеса
Жирона – Бетис – 2:3. Как забил Цыганков. Видео голов и обзор матча
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа
Антон Романенко Источник: PlanetarealMadrid
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко выступил с заявлением, пояснив скандальный гол Буковине
Футбол | 22 апреля 2026, 08:04 0
Пономаренко выступил с заявлением, пояснив скандальный гол Буковине
Пономаренко выступил с заявлением, пояснив скандальный гол Буковине

Матвей просил у защитника выбить мяч

В УАФ определили, какой национальности будет тренер сборной Украины
Футбол | 22 апреля 2026, 07:42 2
В УАФ определили, какой национальности будет тренер сборной Украины
В УАФ определили, какой национальности будет тренер сборной Украины

В списке остались только украинцы

Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Футбол | 21.04.2026, 17:24
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
«Куда ты детям ломаешь психику?» Козловский уничтожил Рух
Футбол | 21.04.2026, 09:42
«Куда ты детям ломаешь психику?» Козловский уничтожил Рух
«Куда ты детям ломаешь психику?» Козловский уничтожил Рух
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Бокс | 21.04.2026, 09:28
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Популярные новости
Плотницкий возвращается. Лосано объявил состав на Лигу наций
Плотницкий возвращается. Лосано объявил состав на Лигу наций
20.04.2026, 08:30 10
Волейбол
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
20.04.2026, 08:22 9
Футбол
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
21.04.2026, 10:37 23
Футбол
Чемпион мира в супертяжёлом весе упрекнул братьев Кличко
Чемпион мира в супертяжёлом весе упрекнул братьев Кличко
20.04.2026, 08:02 3
Бокс
Для сборной Украины нашли замену Реброву – это легенда Барселоны
Для сборной Украины нашли замену Реброву – это легенда Барселоны
20.04.2026, 09:22 3
Футбол
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
21.04.2026, 07:10 5
Футбол
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
21.04.2026, 05:55
Бокс
Бенфика – вторая? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 30-го тура
Бенфика – вторая? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 30-го тура
20.04.2026, 14:49
Футбол
