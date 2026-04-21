Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Реала: «Лунина ни в чем нельзя винить»
Испания
21 апреля 2026, 17:05
Легенда Реала: «Лунина ни в чем нельзя винить»

Пако Буйо поддержал украинца после проигрыша Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший вратарь сборной Испании Пако Буйо заявил, что не видит вины у украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина в вылете команды от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Было бы несправедливо сосредотачивать все внимание на вратаре из-за вылета «Реала», если кто-то ищет этот аспект. Ошибки были на каждом участке поля, и Лунина нельзя винить ни в чем. Очевидно, что с Куртуа в воротах шансы на выход значительно выросли бы, потому что он лучший вратарь мира, и шансы на проход были бы гораздо выше», – цитирует бывшего вратаря AS.

Буйо сыграл в составе сборной Испании семь матчей. За «Реал» он выступал в период с 1986 по 1997 год. В составе мадридского клуба Пако сыграл 454 матча.

Ранее бывший вратарь «Реала» Педро Контрерас назвал неуважительными обвинения в адрес Лунина.

По теме:
Ханс-Дитер ФЛИК: «Барселона – моя последняя команда. И у меня есть мечта»
Реал – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона готовится сенсационно подписать игрока Реала
Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Антон Романенко
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Бокс | 21 апреля 2026, 09:28 0
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»

Боксер – о возможной трилогии с Фьюри

Парадоксально, но факт. Возвращение в ЛЧ может принести МЮ проблемы
Футбол | 21 апреля 2026, 15:53 0
Парадоксально, но факт. Возвращение в ЛЧ может принести МЮ проблемы
Парадоксально, но факт. Возвращение в ЛЧ может принести МЮ проблемы

Еще интереснее ситуацию делает тот факт, что речь идет об игроках, отданных в аренду!

ФОТО. ЛНЗ и Полесье устроили перепалку после победы Шахтера
Футбол | 21.04.2026, 07:29
ФОТО. ЛНЗ и Полесье устроили перепалку после победы Шахтера
ФОТО. ЛНЗ и Полесье устроили перепалку после победы Шахтера
Буковина – Динамо. Прогнозы специалистов на полуфинал Кубка Украины
Футбол | 21.04.2026, 08:31
Буковина – Динамо. Прогнозы специалистов на полуфинал Кубка Украины
Буковина – Динамо. Прогнозы специалистов на полуфинал Кубка Украины
Житомирское проклятие снято. Шахтер впервые обыграл Полесье
Футбол | 20.04.2026, 19:57
Житомирское проклятие снято. Шахтер впервые обыграл Полесье
Житомирское проклятие снято. Шахтер впервые обыграл Полесье
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
И вообще - вратари тоже люди и имеют право на ошибку.
А вот для того, чтобы эта ошибка не была решающей, команде надо больше забивать и меньше ошибаться в атаке. А то то промахнулся по воротам, то не туда отдал, то не попал по мячу.
Надо брать в пример Барселону, Баварию, которые в среднем за игру забивают 2-3 мяча.
Ответить
0
Я вообще не понимаю, с чего это взяли, что Куртуа лучший вратарь в мире? Я знаю много  лучших чем он.
Имея такую дорогую защиту конечно можно быть одним из лучших. Хотя они порядочно лажают.
Единственно, чем он лучше Лунина - так это руководит  защитниками.
Ответить
0
Популярные новости
Жребий Мадрида: соперница Ястремской. Свитолина, Костюк и Олейникова ждут
Жребий Мадрида: соперница Ястремской. Свитолина, Костюк и Олейникова ждут
19.04.2026, 20:03 3
Теннис
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
21.04.2026, 08:22 26
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
20.04.2026, 10:14 5
Футбол
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
20.04.2026, 00:15 3
Бокс
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
21.04.2026, 08:10 5
Футбол
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
21.04.2026, 04:02 2
Бокс
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
21.04.2026, 07:10 5
Футбол
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
21.04.2026, 00:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем