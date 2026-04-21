Легенда Реала: «Лунина ни в чем нельзя винить»
Пако Буйо поддержал украинца после проигрыша Баварии
Бывший вратарь сборной Испании Пако Буйо заявил, что не видит вины у украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина в вылете команды от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Было бы несправедливо сосредотачивать все внимание на вратаре из-за вылета «Реала», если кто-то ищет этот аспект. Ошибки были на каждом участке поля, и Лунина нельзя винить ни в чем. Очевидно, что с Куртуа в воротах шансы на выход значительно выросли бы, потому что он лучший вратарь мира, и шансы на проход были бы гораздо выше», – цитирует бывшего вратаря AS.
Буйо сыграл в составе сборной Испании семь матчей. За «Реал» он выступал в период с 1986 по 1997 год. В составе мадридского клуба Пако сыграл 454 матча.
Ранее бывший вратарь «Реала» Педро Контрерас назвал неуважительными обвинения в адрес Лунина.
Единственно, чем он лучше Лунина - так это руководит защитниками.