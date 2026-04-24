В Шахтере удивили поступком по Просперу после матча против Зари в УПЛ

Донецкий Шахтер в тяжелом матче обыграл луганскую Зарю (2:1) и обеспечил себе комфортный отрыв от преследователей (6 баллов) в чемпионской гонке УПЛ.

По информации пресс-службы «горняков», лучшим игроком матча признан нигерийский легионер Проспер Оба, отличившийся дебютным голом за донецкий клуб.

Ранее сам Проспер объяснил, насколько для него важен мяч в ворота Зари, а Арда Туран расхвалил легионера, назвав его будущим донецкой команды.