Леванте, Райо Вальекано и Овьедо цепляются за выживание

За шесть туров до конца чемпионата Испании битва за выживание обострилась до предела. Шестая строчка всего в 11 очках над зоной вылета, а аутсайдеры после нескольких побед могут радикально улучшить свою ситуацию.

В четверг первыми на поле вышли игроки «Леванте» и «Севильи». Гости так ни разу и не пробили в створ, но они не «Чернигов», поэтому проиграли 0:2. На четвертой минуте хозяева надеялись на пенальти, но арбитр отменил свое решение, посчитав, что Неманья Гудель не фолил. В конце первого тайма «Леванте» повел после удара с лета от Ивана Ромеро, а под финальный свисток он же в контратаке поставил точку.

Ла Лига, 32-й тур. 23 апреля

«Леванте» – «Севилья» – 2:0

Голы: Ромеро, 38, 90.

«Райо Вальекано» с «Эспаньолом» порадовали болельщиков обилием ударов и интригой. На 74-й минуте с пенальти за игру рукой Кике Гарсия не смог переиграть вратаря, а у соперника прошла контратака на 87-й минуте, и Серхио Камелло вырвал победу для «Райо» – 1:0.

«Райо Вальекано» – «Эспаньол» – 1:0

Гол: Камелло, 87 – 1:0.

Незабитый пенальти: Кике Гарсия, 74.

«Овьедо» принимал «Вильярреал». Встреча началась с 11-метрового для гостей. Даниэль Парехо пробил в створ, но голкипер выручил, однако радость была недолгой – игроки вбежали в штрафную до удара, и судья попросил перебить. Николя Пепе перехитрил вратаря (0:1). В середине второго тайма аутсайдер превратил количество ударов в качество, и Ильяс Чайра из пределов штрафной счет сравнял – 1:1. Удар головой Пепе в перекладину и отскок в ленточку, нет гола.

«Овьедо» – «Вильярреал» – 1:1

Голы: Чайра, 69 – Пепе (пен.), 14.