Ла Лига обратилась к Виктору Цыганкову после забитого гола за Жирону

Украинец отличился точным ударом в ворота «Бетиса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу Жирона» со счетом 2:3 проиграла «Бетису».. Поединок состоялся на стадионе «Эстадио Муниципаль де Монтивили».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе, отыграл матч полностью и отличился голом.

Пресс-служба Ла Лиги в социальных сетях лаконично отреагировала на гол Цыганкова в этом матче.

«Да пребудет с тобой сила», – говорится в сообщении Ла Лиги.

