РИЗНЫК: «Никакой расслабленности, наоборот, нужно дожимать чемпионат»
Вратарь «Шахтера» ответил на вопросы после игры с «Зарей»
Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык прокомментировал события матча с «Зарей» (2:1).
– У вас сегодня было много ярких сейвов. Насколько вас удивила «Заря»?
– Была очень трудная игра для нас, поэтому на первом месте была победа. Мы идем в чемпионской гонке, поэтому добились сегодня результата.
– Можно сказать, что с вас немного спадет напряжение от преследования со стороны ЛНЗ и других команд?
– Никакой расслабленности, наоборот, нужно добавлять и дожимать чемпионат.
– Как готовитесь к «Кристал Пэлас», смотрели соперника? Или от матча к матчу?
– Как готовимся? Сейчас в автобусы и во Львов. В обычном режиме. Следующая у нас «Кудровка», а там будем думать о «Кристал Пэлас».
– Где брать силы на переезды? Как себя настроить, чтобы выдержать это давление?
– У нас хорошие работники, для нас делают максимально комфортные условия, - заявил Ризнык «Футбольному Сектору».
В воскресенье «Шахтер» во Львове сыграет против «Кудровки», а в четверг в Польше – против «Кристал Пэлас».
