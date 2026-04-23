  4. РИЗНЫК: «Никакой расслабленности, наоборот, нужно дожимать чемпионат»
23 апреля 2026, 23:38 | Обновлено 23 апреля 2026, 23:39
119
0

РИЗНЫК: «Никакой расслабленности, наоборот, нужно дожимать чемпионат»

Вратарь «Шахтера» ответил на вопросы после игры с «Зарей»

23 апреля 2026, 23:38 | Обновлено 23 апреля 2026, 23:39
119
0
РИЗНЫК: «Никакой расслабленности, наоборот, нужно дожимать чемпионат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык прокомментировал события матча с «Зарей» (2:1).

– У вас сегодня было много ярких сейвов. Насколько вас удивила «Заря»?

– Была очень трудная игра для нас, поэтому на первом месте была победа. Мы идем в чемпионской гонке, поэтому добились сегодня результата.

– Можно сказать, что с вас немного спадет напряжение от преследования со стороны ЛНЗ и других команд?

– Никакой расслабленности, наоборот, нужно добавлять и дожимать чемпионат.

– Как готовитесь к «Кристал Пэлас», смотрели соперника? Или от матча к матчу?

– Как готовимся? Сейчас в автобусы и во Львов. В обычном режиме. Следующая у нас «Кудровка», а там будем думать о «Кристал Пэлас».

– Где брать силы на переезды? Как себя настроить, чтобы выдержать это давление?

– У нас хорошие работники, для нас делают максимально комфортные условия, - заявил Ризнык «Футбольному Сектору».

В воскресенье «Шахтер» во Львове сыграет против «Кудровки», а в четверг в Польше – против «Кристал Пэлас».

По теме:
Владелец Металлиста 1925 хочет инвестировать в известный европейский клуб
Проспер ОБА: «Самое главное – мой гол помог добыть три очка для команды»
Новичок УПЛ экстренно реконструирует свой стадион
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: бывший тренер Шахтера может возглавить сборную Украины
Футбол | 23 апреля 2026, 22:27 0
Источник: бывший тренер Шахтера может возглавить сборную Украины
Источник: бывший тренер Шахтера может возглавить сборную Украины

Йовичевич входит в число кандидатов

Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Футбол | 23 апреля 2026, 09:17 4
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва

Тренер признался, что пока не о чем говорить

Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Теннис | 23.04.2026, 17:20
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
Футбол | 23.04.2026, 12:17
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Футбол | 23.04.2026, 04:22
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Популярные новости
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
22.04.2026, 14:51 29
Футбол
В Динамо отреагировали на сенсацию в полуфинале Кубка Украины
В Динамо отреагировали на сенсацию в полуфинале Кубка Украины
23.04.2026, 07:08 15
Футбол
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
22.04.2026, 16:19 18
Теннис
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
22.04.2026, 07:22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
22.04.2026, 09:41 1
Бокс
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
23.04.2026, 10:14 9
Футбол
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
22.04.2026, 22:22 27
Футбол
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 85
Футбол
