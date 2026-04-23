РИЗНЫК: «Никакой расслабленности, наоборот, нужно дожимать чемпионат»

Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык прокомментировал события матча с «Зарей» (2:1).

– У вас сегодня было много ярких сейвов. Насколько вас удивила «Заря»?

– Была очень трудная игра для нас, поэтому на первом месте была победа. Мы идем в чемпионской гонке, поэтому добились сегодня результата.

– Можно сказать, что с вас немного спадет напряжение от преследования со стороны ЛНЗ и других команд?

– Никакой расслабленности, наоборот, нужно добавлять и дожимать чемпионат.

– Как готовитесь к «Кристал Пэлас», смотрели соперника? Или от матча к матчу?

– Как готовимся? Сейчас в автобусы и во Львов. В обычном режиме. Следующая у нас «Кудровка», а там будем думать о «Кристал Пэлас».

– Где брать силы на переезды? Как себя настроить, чтобы выдержать это давление?

– У нас хорошие работники, для нас делают максимально комфортные условия, - заявил Ризнык «Футбольному Сектору».

В воскресенье «Шахтер» во Львове сыграет против «Кудровки», а в четверг в Польше – против «Кристал Пэлас».