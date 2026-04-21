  4. Дмитрий Ризнык отметил «сухой» юбилей
Украина. Премьер лига
21 апреля 2026, 15:56 | Обновлено 21 апреля 2026, 16:03
Дмитрий Ризнык отметил «сухой» юбилей

Голкипер горняков 80-й раз в карьере отыграл на «ноль»

ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

В поединке с «Полесьем» (1:0) 27-летний голкипер горняков Дмитрий Ризнык 80-й раз в карьере сохранил свои ворота в неприкосновенности. 55 сухих матчей он провел за «Шахтер», 24 – за «Ворсклу» и 1 – за национальную сборную. 61 игру Дмитрий отыграл на «ноль» в чемпионатах Украины, 11 – в еврокубках и 7 – в Кубке Украины.

Свой первый сухой матч Ризнык провел 30 октября 2019 года в гостевом поединке «Ворсклы» с «Колосом» в 1/8 финала Кубка Украины, достигнув таким образом рубежа «80» всего за 6 лет 172 дня.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи в карьере Дмитрия Ризныка

СМ

Дата

Турнир

Клуб

Соперник

Счет

1-й

30.10.2019

Кубок Украины

Ворскла

Колос

1:0 (г)

10-й

18.10.2020

Чемпионат Украины

Ворскла

Олимпик

1:0 (г)

20-й

04.12.2021

Чемпионат Украины

Ворскла

Рух

0:0 (г)

30-й

07.11.2023

Лига чемпионов

Шахтер

Барселона

1:0 (д)

40-й

05.05.2024

Чемпионат Украины

Шахтер

Черноморец

3:0 (д)

50-й

24.02.2025

Чемпионат Украины

Шахтер

Левый берег

1:0 (д)

60-й

31.07.2025

Лига Европы

Шахтер

Бешикташ

2:0 (д)

70-й

06.11.2025

Лига конференций

Шахтер

Брейдаблик

2:0 (д)

80-й

20.04.2026

Чемпионат Украины

Шахтер

Полесье

1:0 (д)

Туран выразил мнение о первом летнем новичке Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ перенесен на другой день. Билеты стоят 1 гривну
Ротань назвал две причины поражения Полесья от Шахтера
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Футбол | 21 апреля 2026, 10:37 22
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом

«Аякс» решил подписать Рафаэля Геррейру, чтобы заменить травмированного Александра Зинченко

Десятая неделя Битвы редакций. Кубковые матчи, включая поединок Динамо!
Футбол | 21 апреля 2026, 12:05 35
Десятая неделя Битвы редакций. Кубковые матчи, включая поединок Динамо!
Десятая неделя Битвы редакций. Кубковые матчи, включая поединок Динамо!

Sport.ua, UA-Football, betking продолжают конкурс с грандиозными призами

Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Бокс | 21.04.2026, 09:28
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Футбол | 21.04.2026, 10:22
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
ФОТО. Легенда МЮ банкрот? Бизнес ушел в минус на £563 тысячи
Футбол | 21.04.2026, 16:13
ФОТО. Легенда МЮ банкрот? Бизнес ушел в минус на £563 тысячи
ФОТО. Легенда МЮ банкрот? Бизнес ушел в минус на £563 тысячи
Популярные новости
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
20.04.2026, 08:22 9
Футбол
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00 30
Теннис
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
20.04.2026, 09:09 4
Другие виды
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
20.04.2026, 00:15 3
Бокс
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
19.04.2026, 20:45 10
Другие виды
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
20.04.2026, 08:29 3
Футбол
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
Сенсация в матче ПСЖ и Лиона. Надежный Забарный, россиянин напропускал
20.04.2026, 00:04 22
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
20.04.2026, 10:14 5
Футбол
