Дмитрий Ризнык отметил «сухой» юбилей

В поединке с «Полесьем» (1:0) 27-летний голкипер горняков Дмитрий Ризнык 80-й раз в карьере сохранил свои ворота в неприкосновенности. 55 сухих матчей он провел за «Шахтер», 24 – за «Ворсклу» и 1 – за национальную сборную. 61 игру Дмитрий отыграл на «ноль» в чемпионатах Украины, 11 – в еврокубках и 7 – в Кубке Украины.

Свой первый сухой матч Ризнык провел 30 октября 2019 года в гостевом поединке «Ворсклы» с «Колосом» в 1/8 финала Кубка Украины, достигнув таким образом рубежа «80» всего за 6 лет 172 дня.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи в карьере Дмитрия Ризныка