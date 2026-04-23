Англия23 апреля 2026, 23:29 | Обновлено 23 апреля 2026, 23:30
Не Мадрид. Энцо Фернандес получил топовый вариант продолжения карьеры
Полузащитником Челси интересуется Манчестер Сити
«Манчестер Сити» интересуется аргентинским полузащитником лондонского «Челси» Энцо Фернандесом, сообщает авторитетное издание The Athletic.
По информации источника, «горожане» рассматривают 25-летнего футболиста в качестве одного из вариантов для усиления средней линии.
В сезоне 2025/26 Энцо Фернандес провел 50 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
Ранее Энцо Фернандес заявил, что мечтает жить в Мадриде.
