Не Мадрид. Энцо Фернандес получил топовый вариант продолжения карьеры

«Манчестер Сити» интересуется аргентинским полузащитником лондонского «Челси» Энцо Фернандесом, сообщает авторитетное издание The Athletic.

По информации источника, «горожане» рассматривают 25-летнего футболиста в качестве одного из вариантов для усиления средней линии.

В сезоне 2025/26 Энцо Фернандес провел 50 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее Энцо Фернандес заявил, что мечтает жить в Мадриде.