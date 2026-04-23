В клубе Довбика радикально разрешили конфликт тренера и советника
Клаудио Раньери проиграл войну Джан Пьеро Гасперини
Затянувшаяся ссора главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини с советником клуба Клаудио Раньери вынудила руководство клуба принять решение расстаться с 74-летним специалистом, который еще в прошлом сезоне тренировал «волков».
Раньери заявил, что Гасперини не входил в тройку кандидатов на пост, который занял, а Джан Пьеро критиковал клуб за подбор новичков и медицинский персонал.
Официальное решение по Раньери будет озвучено в течение суток, сообщают итальянские СМИ. В «Роме» играет Артем Довбик, который восстанавливается после травмы. Также там может появиться Ефим Конопля.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный футболист плевать хотел на спортивные принципы
Элина в двух сетах уступила Анне Бондар во втором раунде турнира WTA 1000 в Испании