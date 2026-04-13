  4. Бунт наверху. В клубе Довбика началась холодная война
Италия
13 апреля 2026, 22:37 | Обновлено 13 апреля 2026, 23:10
Бунт наверху. В клубе Довбика началась холодная война

Джан Пьеро Гасперини и Клаудио Раньери никак не помирятся

Getty Images/Global Images Ukraine

Последние несколько дней в клубе Серии А «Рома» царит напряженность. Между собой не ладят главный тренер Джан Пьеро Гасперини и технический директор Клаудио Раньери. Итальянские СМИ сообщают о запланированной встрече руководителей «волков» на тренировочной базе в понедельник, но Гасперини и Раньери даже не поздоровались.

Предполагается, что они должны были провести совещание с владельцами «Ромы», Дэном и Райаном Фридкиными, однако о результатах встречи нет никаких новостей. В любом случае будущее Гасперини в клубе не считается туманным.

«Рома» идет на шестом месте в Серии А и имеет шансы на попадание в Лигу чемпионов. За «волков» играет Артем Довбик, который из-за травмы провел только 13 матчей в чемпионате Италии и забил три гола. Его контракт рассчитан до 2029 года.

Клаудио Раньери Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: La Gazzetta dello Sport
