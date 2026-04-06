ГАСПЕРИНИ: «Думать о разрушении коллектива – для меня это абсурд»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Интера» (2:5) в матче 31-го тура Серии А.

– Сегодня мало что можно сказать? Видите все в мрачных тонах?

– Положительным для меня является первый тайм, хотя немного угнетало то, что мы его завершили в минусе. За гол Чалханоглу нужно поздравить соперника, а третий гол уже вызвал моральное подавление. Потом случился моральный спад – такое может произойти, поражение с таким счетом. Команда здорова, коллектив позитивный, мы будем стараться перезагрузиться.

– Как оцениваете спад во втором тайме? Кто-то не справляется на этом уровне?

– Я дам точную оценку вместе с клубом. Не считаю, что эту команду нужно строить заново – ее нужно усилить. У команды есть явная база, мы также расплачиваемся за длительные и повторяющиеся отсутствия игроков. Команда не выступает ниже своих возможностей. Жаль проиграть в Милане, особенно с таким счетом. Команда будет выполнять свою работу на максимум, думать о разрушении коллектива – для меня это абсурд. Нужно усилить, вероятно, усовершенствовать состав.

– Вы уже просили гарантии от клуба?

– Нет, сейчас не время и не дело в деньгах. «Рома» потратила много средств, мне еще никогда не доводилось видеть, чтобы клуб тратил такие суммы. Здесь дело не только в деньгах, а в том, кого и где привлечь, чтобы повысить потенциал команды. Но пока говорить об этом преждевременно.

– Тот гол Гатти против «Ювентуса» сильно повлиял?

– Думаю, нет. Конечно, это был важный гол. Мы провели наши матчи, с «Болоньей» были отличные игры. Мы долго играем в условиях кадровых проблем, не только в атаке. Сегодня впервые случился моральный спад – такого не должно быть. Сегодня впервые можно упрекнуть команду, но результаты в целом соответствуют уровню коллектива. На мой взгляд, они соответствуют возможностям команды.

– Есть техническая проблема в пропущенных голах в начале?

– Трудно ответить. Гол после 50 секунд случается редко. Так произошло с нами, но мы отреагировали в первом тайме. Нужно двигаться дальше. Впервые произошел спад, мы дадим сильный ответ уже в следующих матчах. Эта команда не заслуживает разочарования, она может смотреть на себя честно.