Арда ТУРАН: «Он – часть светлого будущего, хочу видеть его здесь»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал победу над «Зарей» (3:1) в матче чемпионата Украины.

– Мистер, с победой! Теперь отрыв от ЛНЗ увеличился до шести очков. Чувствуете ли вы некоторое спокойствие?

– Прежде всего, с вашего позволения и пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть, что сегодня в моей родной стране, в Турции, отмечается День детей. Этот праздник, который в свое время был введен Мустафой Кемалем Ататюрком, очень важен, и я хотел бы пожелать мира, спокойствия и согласия всем детям во всем мире.

Что касается вашего вопроса, то расслабиться в наших условиях просто невозможно. И да, с каждым матчем мы устаем всё больше по мере продвижения сезона, но каждый раз это того стоит. Знаете, играть на большом стадионе, заполненном 90 тысячами болельщиков, – это легко, в такое время суток играть с «Зарей» здесь, на этом стадионе, – это требует больших моральных усилий. И я благодарен своим игрокам, что они сумели их продемонстрировать. Мы прибегли к изменению нескольких позиций, что считали правильным с точки зрения точечного планирования и с учетом сильных сторон нашего соперника. И я постоянно, вы могли это видеть, с скамейки запасных, а также в раздевалке, подталкивал своих игроков, подсказывал, придавал им драйва. И они проделали действительно хорошую работу, поэтому могу заверить, что сейчас, пока у нас нет ни малейшей возможности расслабиться, это важная победа. Но мы не будем расслабляться, пока не прозвучит финальный свисток последнего матча, который точно гарантирует нам титул. Поэтому сейчас все очень просто и прозаично – готовимся к следующему сопернику, с которым встретимся уже в воскресенье.

– Сегодня в стартовом составе вышел Проспер и забил свой первый гол за «Шахтер». Долгое время ему не удавалось отличиться. Как вы считаете, давило ли на него то, что он до сих пор не забивал за команду?

– Я всегда разговариваю со своими игроками, и прежде всего мне очень нравится в «Шахтере», что здесь выстроена стратегия и взгляд на будущее, которое пытаются строить день за днем, шаг за шагом. Проспер Оба непосредственно является частью этого светлого будущего. Вчера вечером, когда мы решили выпустить его в стартовом составе, я сразу пообщался с ним, объяснил тактические требования, которые я хочу от него видеть в этой игре. Безусловно, по моему убеждению, он прибавляет от игры к игре, я полностью доволен его прогрессом и тем, как он себя проявляет. Следует понять простую истину: молодым игрокам нужно время, они не могут быть топовыми исполнителями сразу. Поэтому я не сомневаюсь, что он забьет много голов, завоюет множество титулов и впишет свое имя в историю этого клуба.

– Соперники «Шахтера» время от времени, практически в каждом матче, создают вам очень много проблем именно при стандартных положениях. Как вы сегодня оцениваете действия своей команды при стандартных положениях?

– Мы постоянно разговариваем с игроками и об этом. Важно понимать, что мы проводим матчи без преувеличения каждые три дня. И сегодня я доволен тем, как мы отработали. Однако я постоянно подчеркиваю необходимость дорабатывать такие моменты, как добивание, которые могут возникать в подобных ситуациях. Да, к сожалению, иногда мы пропускаем из-за этого – как, например, в игре с ЛНЗ. Но нам банально не хватает времени, поскольку большую его часть мы проводим просто в аналитической комнате, где разбираем стандартные положения только на видео, а не имеем возможности отработать их на футбольном поле и применить на практике. Поэтому, да, теоретически мы получаем какие-то знания, но, к сожалению, их недостаточно. Я мог бы вдаться к полемике и рассказать о том, насколько мы ограничены в нашем календаре, однако считаю, что это будет не совсем уместно.