Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Заря» – «Шахтер» – 0:1

Голы: Проспер, 2

«Заря»: Сапутин – Жуниньо, Эскинья, Джордан, Малыш – Кушниренко, Дришлюк – Вантух, Попара – Андушич, Будковский.

Запасные: Турбаевский, Косовский, Пердута, Яныч, Башич, Мичин, Саллиеу, Слесарь, Горбач, Верлей, Задорожный, Елавич.

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Марлон Сантос, Бондарь, Винисиус – Бондаренко, Назарина, Мейреллиш – Невертон, Элиас, Проспер.

Запасные: Твардовский, Траоре, Эгиналду, Швед, Изаки, Азарови, Грам, Матвиенко, Цуканов, Алиссон, Лукас, Сметана.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

В четверг, 23-го апреля, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:30.

Этот матч должны были сыграть еще перед международным перерывом, но тренерский штаб нашей национальной сборной попросил его перенести. А теперь значение этой игры для команды Арда Турана еще более существенное, ведь победа позволит оторваться от преследователей, как минимум, на шесть очков. Так и до чемпионства недалеко.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 8.72 для «Зари» и 1.34 для «Шахтера». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

