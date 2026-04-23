  4. Заря – Шахтер. Текстовая трансляция. LIVE
23.04.2026 15:30 – 0 : 1
Украина. Премьер лига
23 апреля 2026, 15:27 | Обновлено 23 апреля 2026, 16:02
Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

ФК Шахтер

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Заря» – «Шахтер» – 0:1

Голы: Проспер, 2

«Заря»: Сапутин – Жуниньо, Эскинья, Джордан, Малыш – Кушниренко, Дришлюк – Вантух, Попара – Андушич, Будковский.

Запасные: Турбаевский, Косовский, Пердута, Яныч, Башич, Мичин, Саллиеу, Слесарь, Горбач, Верлей, Задорожный, Елавич.

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Марлон Сантос, Бондарь, Винисиус – Бондаренко, Назарина, Мейреллиш – Невертон, Элиас, Проспер.

Запасные: Твардовский, Траоре, Эгиналду, Швед, Изаки, Азарови, Грам, Матвиенко, Цуканов, Алиссон, Лукас, Сметана.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

В четверг, 23-го апреля, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:30.

Этот матч должны были сыграть еще перед международным перерывом, но тренерский штаб нашей национальной сборной попросил его перенести. А теперь значение этой игры для команды Арда Турана еще более существенное, ведь победа позволит оторваться от преследователей, как минимум, на шесть очков. Так и до чемпионства недалеко.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 8.72 для «Зари» и 1.34 для «Шахтера». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Победа Шахтера 1.34 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Зоря заб'є. При 4-4-2 кроти дуже вразливі
Смачненький початок 
Браво Проспер 👏👏
Оба-на
Чому Туран Проспера маринував так довго в запасі, незрозуміло?
Піпец коментатор не розрізняє Еліаса і Мейрелеша 
З перших секунд матчу вже показуємо їм де раки зимують та хто перша скрипка в оркестрі 
блин... Заря то очухается скоро
Дерби в интересах Донбасса.
Панчишин доказывает свою привязанность к баблу. Первый гол - явное вне игры, аж двое ржавых перед вратарем, но судейка этого типа не видит. Дальше от них мяч отскакивает в кучу малу и гол. Но вначале же явное вне игры!
Гравці Зорі вони проф непригодні. Непотріб котрий привозить Шаблій...   На це лайно навіть важко дивитись.  
Пафосный и потужный Оба и все рады, а дыркочи на 5 месте на кукане в печали
Слідом за Гомесом та Педріньо - зараз / у понеділок почнуть відлітати мєязи у Єнрвке /Тобіса/Невертона
