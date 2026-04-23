В четверг, 23 апреля, в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского состоится матч двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют луганская «Заря» и донецкий «Шахтер». Стартовый свисток рефери Дмитрия Панчишина из Харькова прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Сезон для луганской «Зари» можно считать уже завершенным? По крайней мере, мастера статистики считают, что 32 очков в текущей кампании вполне должно хватать командами для того, чтобы в итоге избежать участия в переходных матчах. И именно столько нынче имеется на счету коллектива Виктора Скрипника. Подняться выше при этом всегда можно, но лезть на рожон «мужики» точно не станут – зацепиться за еврокубки шансов фактически нет.

Тем более, если проигрывать матчи против прямых конкурентов, как это произошло с «Зарей» в прошлые выходные на этой же арене. Команда Скрипника забила в ворота «Динамо» быстрый гол с подаренного соперниками пенальти на ровном месте, но на этом атакующий потенциал луганчан себя исчерпал – поражение 1:3, которое прерывало серию без грубых осечек длиной в четыре матча. Но при этом лишь СК «Полтава» (4:0) и «Эпицентр» (1:0) сумела за это время обыграть «Заря», тогда как «Оболонь» (3:3» и «Колос» (1:1) так просто не дались – далеко не самые статусные оппоненты в нашем чемпионате.

Да и, в целом, результаты команды Скрипника против команд из верхней части турнирной таблицы в этом сезоне оставляю желать лучшего. Удалось удержать ЛНЗ на старте (0:0), пободаться с «Шахтером» (0:1) и «Динамо» (1:1), и даже обыграть «Металлист 1925» (3:1) в первом круге, но уже во второй половине чемпионата двум из четырех вышеназванных коллективов команда из Луганска проиграла, и на подходе третий.

Если бы этот матч был сыгран в базовую дату аккурат к началу мартовского международного сбора, возможно, у «Шахтера» было бы куда больше проблем, так как команда тогда только получила поражения от польского «Леха» в тяжелом ответном матче (1:2) и выглядела заметно уставшей. Но по просьбе тогдашнего главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва именно эту встречу попросили перенести в 21 туре, так как провести ее в условный понедельник попросту не позволял календарь ФИФА.

На чемпионат мира в итоге наша сборная не поехала, поэтому в глобальном смысле от этого переноса толку не было, а вот «Шахтер» все-таки получил немного времени на передышку. При этом сказать, что играть именно сейчас против «Зари» будет для команды Турана намного легче, также нельзя. «Горняки» сейчас находятся в наиболее тяжелом цикле в текущем сезоне, так как за плечами у них две игры против нидерландского АЗ в Лиге конференций УЕФА и два суперматча в чемпионате против ЛНЗ (2:2) и «Полесья» (1:0), а впереди «Кудровка», дуэли против «Кристал Пэлас» и «Динамо» в Классическом.

При этом «Шахтер» этот тяжелый период кампании проходит с удивительным холоднокровием, что, наверное, стало одной из главных побед Турана в этом сезоне уже по состоянию на сегодняшний день. В чемпионате впервые за долгое время «горняки» не просто вернулись на первую строчку, а уже имеют отрыв от преследователей, как минимум, в три очка, и если обыграют еще и «Зарю», то это будут уже все шесть баллов. С таким запасом не страшно и в Классическое сыграть, а там и три матча против аутсайдеров из шести оставшихся позволят добраться до чемпионского титула в 90-летие клуба.

Футбольные пути «Зари» и «Шахтера» ранее пересекались 86 раз: 14 побед «мужиков», 58 – «горняков», и еще 14 встреч завершились вничью. Разница голов – 74:174. Наибольшая победа «Зари»: 5:1 (1970), «Шахтера» – 7:1 (2015). В прошлый раз команды встречались в конце сентября прошлого года, когда гол Изаки Силвы обусловил победу «Шахтера» на «Арене Львов» (1:0).

Главным арбитром предстоящей игры станет 39-летний Дмитрий Панчишин из Харькова, который на своем счету имеет 47 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Владимир Думенко и Ярослав Поважный, а резервным арбитром отработает Дмитрий Осауленко. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Игорем Пасхалом и Валентином Куцевым. У Панчишина есть опыт проведения матчей с участием «Зари» – 2 победы, 1 ничья, 4 поражения, тогда как с «Шахтером» он пересекался 8 раз – 6 побед, 2 поражения.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 8.72 для «Зари» и 1.34 для «Шахтера».

«Заря»: Турбаевский – Жуниньо, Эскинья, Джордан, Пердута – Попара, Кушниренко – Слесарь, Андушич, Горбач – Будковский.

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Очеретько, Назарина, Бондаренко – Невертон, Мейреллиш, Алиссон.