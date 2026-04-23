Дарья Снигур – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 98) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Во втором раунде украинка сыграет против четвертой ракетки мира Иги Свентек (Польша). Поединок начнется ориентировочно в 14:55 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в третьем круге встретится либо с Алишей Паркс, либо с Энн Ли.

