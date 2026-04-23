Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины

Президент Динамо Игорь Суркис через официальный сайт клуба обратился к тренеру Сергею Реброву, который в среду покинул пост наставника сборной Украины.

Ранее Ребров успешно выступал за Динамо, а также тренировал киевлян.

«Уважаемый Сергей Станиславович!

Позвольте выразить вам слова уважения и поддержки в это сложное время. Вы не побоялись вызова и взяли на себя большую ответственность – возглавить национальную сборную Украины во время страшной войны. Каждый в динамовской семье знает, что Вы живете футболом ежесекундно и являетесь профессионалом своего дела. Как игрок и тренер Вы принесли славу нашему клубу как в Украине, так и далеко за ее пределами. Нет никаких сомнений в том, что во главе национальной сборной Вы работали с таким же энтузиазмом и профессионализмом для достижения максимального результата.

Я уверен, что Вас в тренерской карьере ждут еще много взлетов и достижений, а работа в национальной сборной Украины станет колоссальным опытом, который пойдет только на пользу.

Спасибо за Ваш вклад в развитие украинского футбола и желаем успехов в дальнейших этапах Вашей карьеры», – заявил Суркис.