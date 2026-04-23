Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Украина. Премьер лига
23 апреля 2026, 15:23 | Обновлено 23 апреля 2026, 16:02
2312
5

Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины

Суркис сделал обращение к уже экс-тренеру сборной Украины

23 апреля 2026, 15:23 | Обновлено 23 апреля 2026, 16:02
2312
5 Comments
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
УАФ. Сергей Ребров

Президент Динамо Игорь Суркис через официальный сайт клуба обратился к тренеру Сергею Реброву, который в среду покинул пост наставника сборной Украины.

Ранее Ребров успешно выступал за Динамо, а также тренировал киевлян.

«Уважаемый Сергей Станиславович!

Позвольте выразить вам слова уважения и поддержки в это сложное время. Вы не побоялись вызова и взяли на себя большую ответственность – возглавить национальную сборную Украины во время страшной войны. Каждый в динамовской семье знает, что Вы живете футболом ежесекундно и являетесь профессионалом своего дела. Как игрок и тренер Вы принесли славу нашему клубу как в Украине, так и далеко за ее пределами. Нет никаких сомнений в том, что во главе национальной сборной Вы работали с таким же энтузиазмом и профессионализмом для достижения максимального результата.

Я уверен, что Вас в тренерской карьере ждут еще много взлетов и достижений, а работа в национальной сборной Украины станет колоссальным опытом, который пойдет только на пользу.

Спасибо за Ваш вклад в развитие украинского футбола и желаем успехов в дальнейших этапах Вашей карьеры», – заявил Суркис.

Оцените материал
(37)
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Поясніть мені будь-ласка чим цей час складний особисто для Суркіса, Реброва і Шевченка. Справедливості раді: вони мають прекрасні умови життя,порівнюючи з будь-яким простим українцем. Ну не треба вже так перегибати палку, страдальці наші, які просто мучаються, живучи в Європі і отримуючи доходи в Україні. Хлопці трохи скромніше треба бути. Давайте віддавати шану тому, хто дійсно цього заслуговує.
Ответить
+4
Так забирай цього професіонала в ДК і наступного року і п'яте місце в ЧУ буде за щастя.
Ответить
+4
Яка відповідальність .за таку зарплатню півтора міліони у порівнянні з 9 тисяч пєтракова в місяць він ні за що не відповів .навпаки всі його обнімають .дякують за що ?
Ответить
+3
«Уважаемый Сергей Станиславович!
Приглашаю вас посетить со мной на пару казино в Монако. 
Обещаю! Вы будете в ахуе!
Ответить
+1
Враження що страждають суркіс і Ребров .З усіх хто живе в Україні останні хто страждає це Зеленські суркіс і Ребров .
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем