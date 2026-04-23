  Хаос в Челси. В клубе нет даже списка претендентов на должность тренера
23 апреля 2026, 16:55 | Обновлено 23 апреля 2026, 17:31
Хаос в Челси. В клубе нет даже списка претендентов на должность тренера

Пока нет ясности, кто заменит Росеньора

По информации Sky Sports, Челси не планировал увольнять тренера Лиама Росеньора, у которого был 6-летний контракт, однако все изменило безвольное поражение от Брайтона.

Клуб принял эмоциональное решение уволить наставника, но сейчас у руководство нет ни одного фаворита на пост тренера, ни даже списка потенциальных кандидатов.

До конца сезона временным наставником будет Калум Макфарлан, а за это время клуб попробует найти топового специалиста.

При этом отмечается, что с таким хаосом в управлении не каждый элитный тренер захочет приходить в Челси, несмотря на финансовые условия.

В АПЛ команда занимает 8-е место.

Лиам Росеньор Челси Английская Премьер-лига назначение тренера
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
