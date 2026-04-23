Хаос в Челси. В клубе нет даже списка претендентов на должность тренера
Пока нет ясности, кто заменит Росеньора
По информации Sky Sports, Челси не планировал увольнять тренера Лиама Росеньора, у которого был 6-летний контракт, однако все изменило безвольное поражение от Брайтона.
Клуб принял эмоциональное решение уволить наставника, но сейчас у руководство нет ни одного фаворита на пост тренера, ни даже списка потенциальных кандидатов.
До конца сезона временным наставником будет Калум Макфарлан, а за это время клуб попробует найти топового специалиста.
При этом отмечается, что с таким хаосом в управлении не каждый элитный тренер захочет приходить в Челси, несмотря на финансовые условия.
В АПЛ команда занимает 8-е место.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
