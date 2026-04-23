КОМПАНИ: «Возможность вернуть клуб туда – это грандиозный подарок»
Тренер «Баварии» прокомментировал выход в финал Кубка Германии
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Байером» (2:0) в полуфинале Кубка Германии.
«С первого дня все говорили о Берлине (месте проведения финала кубка, – прим.). Возможность вернуть клуб туда – это грандиозный подарок.
С самого начала мы играли с высокой интенсивностью и почти ничего не позволили сопернику. Во втором тайме «Байер» начал действовать лучше, заставил нас глубже обороняться, но мы с этим справились.
Мы наслаждаемся этим периодом, потому что речь идет о трофеях, и мы все еще участвуем во всех турнирах.
Фокус на «Майнце» или на ПСЖ? Теоретически мы переключимся на «Майнц», даже несмотря на уже завоеванный титул. У нас есть четкий процесс подготовки к матчам, и я не хочу его менять, потому что каждая игра важна».
«Бавария» вышла в финал Кубка Германии впервые с сезона 2019/2020. Тогда же она в последний раз завоевала этот титул, обыграв в финале «Байер» со счетом 4:2.
