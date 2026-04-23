Сенсация в Кубке Украины. Чернигов – 16-я команда, которая сыграет в финале

Сенсация произошла во втором кубковом полуфинальном матче – представитель Первой лиги «Чернигов» победил харьковский «Металлист 1925», который занимает четвертое место в элитном дивизионе.

Хотя еще на четвертой минуте северяне остались вдесятером после удаления защитника Шушко, грубо сыгравшего против Шабанова, и до финального свистка играли вдесятером.

Преимущество команды Младена Бартуловича было тотальным. Почти вся игра проходила на половине поля «Чернигова», подопечные Младена Бартуловича нанесли около 30 ударов по воротам Татаренко.

Но голкипер поймал кураж и отбивал все, что летело в его сторону с любых позиций. В моментах, когда и он был бессилен, помогал каркас ворот.

В середине первого тайма все могло пойти по другому сценарию, однако гол Аревало после подачи Калитвинцева отменили после просмотра видеоповторов из-за офсайда у автора навеса.

«Чернигов» уже выиграл на пути в полуфинал две серии пенальти и в этот раз также лучше пробил 11-метровые. Подопечные Валерия Черного ошиблись однажды (Порохня выше ворот), в «Металлисте 1925» Аревало пробил в штангу, а удар Мба нейтрализовал герой матча Татаренко.

В итоге – победа «Чернигова». Второй раз в истории Кубка Украины в финальном матче сыграет представитель Первой лиги – в 2019-м это был «Ингулец» (проиграл «Шахтеру» – 0:4).

Черниговский клуб – 16-я команда, которая сыграет в финале.

Дебюты клубов в финальном матче за Кубок Украины

Рік фіналу Клуб Тренер 1992 ЧОРНОМОРЕЦЬ (Одеса) Віктор ПРОКОПЕНКО МЕТАЛІСТ (Харків) Леонід ТКАЧЕНКО 1993 ДИНАМО (Київ) Михайло ФОМЕНКО КАРПАТИ (Львів) Мирон МАРКЕВИЧ 1994 ТАВРІЯ (Сімферополь) Анатолій ЗАЯЄВ 1995 ШАХТАР (Донецьк) Володимир САЛЬКОВ ДНІПРО Бернд ШТАНГЕ 1996 НИВА (Вінниця) Сергій МОРОЗОВ 1998 ЦСКА (Київ) Володимир БЕЗСОНОВ 2000 КРИВБАС (Кривий Ріг) Олег ТАРАН 2006 МЕТАЛУРГ (Запоріжжя) В’ячеслав ГРОЗНИЙ 2009 ВОРСКЛА (Полтава) Микола ПАВЛОВ 2010 МЕТАЛУРГ (Донецьк) Ніколай КОСТОВ 2016 ЗОРЯ (Луганськ) Юрій ВЕРНИДУБ 2019 ІНГУЛЕЦЬ (Петрове) Сергій ЛАВРИНЕНКО 2026 ЧЕРНІГІВ Валерій ЧОРНИЙ

Примечание: статистика на 22.04.2026