Сенсация в Кубке Украины. Чернигов – 16-я команда, которая сыграет в финале
Подопечные Валерия Черного в решающем матче турнира сыграют против киевского «Динамо»
Сенсация произошла во втором кубковом полуфинальном матче – представитель Первой лиги «Чернигов» победил харьковский «Металлист 1925», который занимает четвертое место в элитном дивизионе.
Хотя еще на четвертой минуте северяне остались вдесятером после удаления защитника Шушко, грубо сыгравшего против Шабанова, и до финального свистка играли вдесятером.
Преимущество команды Младена Бартуловича было тотальным. Почти вся игра проходила на половине поля «Чернигова», подопечные Младена Бартуловича нанесли около 30 ударов по воротам Татаренко.
Но голкипер поймал кураж и отбивал все, что летело в его сторону с любых позиций. В моментах, когда и он был бессилен, помогал каркас ворот.
В середине первого тайма все могло пойти по другому сценарию, однако гол Аревало после подачи Калитвинцева отменили после просмотра видеоповторов из-за офсайда у автора навеса.
«Чернигов» уже выиграл на пути в полуфинал две серии пенальти и в этот раз также лучше пробил 11-метровые. Подопечные Валерия Черного ошиблись однажды (Порохня выше ворот), в «Металлисте 1925» Аревало пробил в штангу, а удар Мба нейтрализовал герой матча Татаренко.
В итоге – победа «Чернигова». Второй раз в истории Кубка Украины в финальном матче сыграет представитель Первой лиги – в 2019-м это был «Ингулец» (проиграл «Шахтеру» – 0:4).
Черниговский клуб – 16-я команда, которая сыграет в финале.
Дебюты клубов в финальном матче за Кубок Украины
|
Рік фіналу
|
Клуб
|
Тренер
|
1992
|
ЧОРНОМОРЕЦЬ (Одеса)
|
Віктор ПРОКОПЕНКО
|
|
МЕТАЛІСТ (Харків)
|
Леонід ТКАЧЕНКО
|
1993
|
ДИНАМО (Київ)
|
Михайло ФОМЕНКО
|
|
КАРПАТИ (Львів)
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
1994
|
ТАВРІЯ (Сімферополь)
|
Анатолій ЗАЯЄВ
|
1995
|
ШАХТАР (Донецьк)
|
Володимир САЛЬКОВ
|
|
ДНІПРО
|
Бернд ШТАНГЕ
|
1996
|
НИВА (Вінниця)
|
Сергій МОРОЗОВ
|
1998
|
ЦСКА (Київ)
|
Володимир БЕЗСОНОВ
|
2000
|
КРИВБАС (Кривий Ріг)
|
Олег ТАРАН
|
2006
|
МЕТАЛУРГ (Запоріжжя)
|
В’ячеслав ГРОЗНИЙ
|
2009
|
ВОРСКЛА (Полтава)
|
Микола ПАВЛОВ
|
2010
|
МЕТАЛУРГ (Донецьк)
|
Ніколай КОСТОВ
|
2016
|
ЗОРЯ (Луганськ)
|
Юрій ВЕРНИДУБ
|
2019
|
ІНГУЛЕЦЬ (Петрове)
|
Сергій ЛАВРИНЕНКО
|
2026
|
ЧЕРНІГІВ
|
Валерій ЧОРНИЙ
Примечание: статистика на 22.04.2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь мадридского «Реала» поблагодарил наставника за сотрудничество и пожелал успехов
Мирон Маркевич возглавит национальную команду после ухода Сергея Реброва