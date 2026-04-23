  4. Сенсация в Кубке Украины. Чернигов – 16-я команда, которая сыграет в финале
23 апреля 2026, 11:51
396
0

Сенсация в Кубке Украины. Чернигов – 16-я команда, которая сыграет в финале

Подопечные Валерия Черного в решающем матче турнира сыграют против киевского «Динамо»

ФК Чернигов. Валерий Черный

Сенсация произошла во втором кубковом полуфинальном матче – представитель Первой лиги «Чернигов» победил харьковский «Металлист 1925», который занимает четвертое место в элитном дивизионе.

Хотя еще на четвертой минуте северяне остались вдесятером после удаления защитника Шушко, грубо сыгравшего против Шабанова, и до финального свистка играли вдесятером.

Преимущество команды Младена Бартуловича было тотальным. Почти вся игра проходила на половине поля «Чернигова», подопечные Младена Бартуловича нанесли около 30 ударов по воротам Татаренко.

Но голкипер поймал кураж и отбивал все, что летело в его сторону с любых позиций. В моментах, когда и он был бессилен, помогал каркас ворот.

В середине первого тайма все могло пойти по другому сценарию, однако гол Аревало после подачи Калитвинцева отменили после просмотра видеоповторов из-за офсайда у автора навеса.

«Чернигов» уже выиграл на пути в полуфинал две серии пенальти и в этот раз также лучше пробил 11-метровые. Подопечные Валерия Черного ошиблись однажды (Порохня выше ворот), в «Металлисте 1925» Аревало пробил в штангу, а удар Мба нейтрализовал герой матча Татаренко.

В итоге – победа «Чернигова». Второй раз в истории Кубка Украины в финальном матче сыграет представитель Первой лиги – в 2019-м это был «Ингулец» (проиграл «Шахтеру» – 0:4).

Черниговский клуб – 16-я команда, которая сыграет в финале.

Дебюты клубов в финальном матче за Кубок Украины

Рік фіналу

Клуб

Тренер

1992

ЧОРНОМОРЕЦЬ (Одеса)

Віктор ПРОКОПЕНКО

МЕТАЛІСТ (Харків)

Леонід ТКАЧЕНКО

1993

ДИНАМО (Київ)

Михайло ФОМЕНКО

КАРПАТИ (Львів)

Мирон МАРКЕВИЧ

1994

ТАВРІЯ (Сімферополь)

Анатолій ЗАЯЄВ

1995

ШАХТАР (Донецьк)

Володимир САЛЬКОВ

ДНІПРО

Бернд ШТАНГЕ

1996

НИВА (Вінниця)

Сергій МОРОЗОВ

1998

ЦСКА (Київ)

Володимир БЕЗСОНОВ

2000

КРИВБАС (Кривий Ріг)

Олег ТАРАН

2006

МЕТАЛУРГ (Запоріжжя)

В’ячеслав ГРОЗНИЙ

2009

ВОРСКЛА (Полтава)

Микола ПАВЛОВ

2010

МЕТАЛУРГ (Донецьк)

Ніколай КОСТОВ

2016

ЗОРЯ (Луганськ)

Юрій ВЕРНИДУБ

2019

ІНГУЛЕЦЬ (Петрове)

Сергій ЛАВРИНЕНКО

2026

ЧЕРНІГІВ

Валерій ЧОРНИЙ

Примечание: статистика на 22.04.2026

Определены лучший игрок, тренер, символическая сборная 24 тура Премьер-лиги
Игрок Металлиста 1925: «Из таких поражений формируется характер команды»
Известно, как игроки Металлиста 1925 отреагировали на позор в Кубке Украины
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Футбол | 22 апреля 2026, 18:11 9
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины

Вратарь мадридского «Реала» поблагодарил наставника за сотрудничество и пожелал успехов

Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Футбол | 22 апреля 2026, 13:41 22
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник

Мирон Маркевич возглавит национальную команду после ухода Сергея Реброва

Народный депутат удивил заявлением после ухода Реброва из сборной Украины
Футбол | 23.04.2026, 08:23
Народный депутат удивил заявлением после ухода Реброва из сборной Украины
Народный депутат удивил заявлением после ухода Реброва из сборной Украины
Александр ГРИЦАЙ: «Шахтер может остановить только Динамо»
Футбол | 23.04.2026, 08:07
Александр ГРИЦАЙ: «Шахтер может остановить только Динамо»
Александр ГРИЦАЙ: «Шахтер может остановить только Динамо»
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Футбол | 22.04.2026, 14:51
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Популярные новости
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
22.04.2026, 22:26 221
Футбол
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
21.04.2026, 20:49 3
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
21.04.2026, 19:27
Бокс
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
21.04.2026, 22:06 5
Футбол
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
21.04.2026, 10:22 10
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
22.04.2026, 05:32 1
Бокс
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
22.04.2026, 09:12 18
Футбол
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
21.04.2026, 08:22 34
Футбол
