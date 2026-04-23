  4. Флик отреагировал на травму Ямаля, из-за которой игрок может пропустить ЧМ
Испания
23 апреля 2026, 10:39 | Обновлено 23 апреля 2026, 10:44
Флик отреагировал на травму Ямаля, из-за которой игрок может пропустить ЧМ

Коуч «Барселоны» поддержал испанца

23 апреля 2026, 10:39 | Обновлено 23 апреля 2026, 10:44
678
0
Флик отреагировал на травму Ямаля, из-за которой игрок может пропустить ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер Барселоны Ханси Флик отреагировал на ужасную травму Ламина Ямаля в матче 33 тура испанской Ла Лиги против Сельты (1:0).

«Надо подождать, чтобы понять, что у него. Он что-то почувствовал, что-то случилось. Он бы не ушел с поля без причины. Это нужно принять. Это нелегко, это досадно для нас. Так же как и с Жоау Канселу. Тоже нужно ждать.

У Ламина травма, но нужно подождать, чтобы узнать, на какое время он выбыл. В такой ситуации я, как тренер, должен с этим справляться. Я думаю обо всех травмированных игроках. Я волнуюсь за них, я тоже получал травмы и знаю, как это бывает. Но нужно уже сейчас сосредоточиться на следующем матче», – сказал Флик.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения Ламин может пропустить чемпионат мира 2026 года.

Ханс-Дитер Флик Ламин Ямаль ЧМ-2026 по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма Барселона
Олег Вахоцкий Источник: Marca
