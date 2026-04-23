Беспроигрышная серия Борнмута в АПЛ достигла 14 матчей
По длине серии «вишни» сравнялись с тремя клубами Премьер-лиги
Борнмут продлил свою беспроигрышную серию в АПЛ до 14 матчей.
Произошло это в матче 34-го тура против Лидс Юнайтед, в котором была зафиксирована ничья со счетом 2:2.
14 матчей подряд без поражений в АПЛ – новый клубный рекорд Борнмута.
Интересным фактом является то, что сразу 3 клуба Премьер-лиги имеют подобную рекордную серию: Астон Вилла, Лидс Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур, которые в свое время также сыграли 14 поединков без поражений.
Беспроигрышная серия Борнмута в АПЛ (14)
- Борнмут – Лидс Юнайтед – 2:2
- Ньюкасл Юнайтед – Борнмут – 1:2
- Арсенал – Борнмут – 1:2
- Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2
- Бернли – Борнмут – 0:0
- Борнмут – Брентфорд – 0:0
- Борнмут – Сандерленд – 1:1
- Вест Хэм Юнайтед – Борнмут – 0:0
- Эвертон – Борнмут – 1:2
- Борнмут – Астон Вилла – 1:1
- Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2
- Борнмут – Ливерпуль – 3:2
- Брайтон – Борнмут – 1:1
- Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2
Самые длинные беспроигрышные серии в АПЛ каждой команды чемпионата сезона 2025/26
- 49 – Арсенал
- 44 – Ливерпуль
- 40 – Челси
- 32 – Манчестер Сити
- 29 – Манчестер Юнайтед
- 25 – Ноттингем Форест
- 17 – Ньюкасл Юнайтед
- 14 – Астон Вилла
- 14 – Лидс Юнайтед
- 14 – Тоттенхэм Хотспур
- 14 – Борнмут (2025/26)
- 12 – Брентфорд
- 12 – Кристал Пэлас
- 11 – Эвертон
- 11 – Вулверхэмптон
- 10 – Сандерленд
- 10 – Вест Хэм Юнайтед
- 9 – Брайтон
- 9 – Фулхэм
- 8 – Бернли
It ends as a draw. pic.twitter.com/xAa0rrsnF9— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 22, 2026
