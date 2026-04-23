  4. Беспроигрышная серия Борнмута в АПЛ достигла 14 матчей
23 апреля 2026, 10:14 | Обновлено 23 апреля 2026, 10:15
130
1

Беспроигрышная серия Борнмута в АПЛ достигла 14 матчей

По длине серии «вишни» сравнялись с тремя клубами Премьер-лиги

23 апреля 2026, 10:14 | Обновлено 23 апреля 2026, 10:15
130
Беспроигрышная серия Борнмута в АПЛ достигла 14 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

Борнмут продлил свою беспроигрышную серию в АПЛ до 14 матчей.

Произошло это в матче 34-го тура против Лидс Юнайтед, в котором была зафиксирована ничья со счетом 2:2.

14 матчей подряд без поражений в АПЛ – новый клубный рекорд Борнмута.

Интересным фактом является то, что сразу 3 клуба Премьер-лиги имеют подобную рекордную серию: Астон Вилла, Лидс Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур, которые в свое время также сыграли 14 поединков без поражений.

Беспроигрышная серия Борнмута в АПЛ (14)

  • Борнмут – Лидс Юнайтед – 2:2
  • Ньюкасл Юнайтед – Борнмут – 1:2
  • Арсенал – Борнмут – 1:2
  • Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2
  • Бернли – Борнмут – 0:0
  • Борнмут – Брентфорд – 0:0
  • Борнмут – Сандерленд – 1:1
  • Вест Хэм Юнайтед – Борнмут – 0:0
  • Эвертон – Борнмут – 1:2
  • Борнмут – Астон Вилла – 1:1
  • Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2
  • Борнмут – Ливерпуль – 3:2
  • Брайтон – Борнмут – 1:1
  • Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2

Самые длинные беспроигрышные серии в АПЛ каждой команды чемпионата сезона 2025/26

  • 49 – Арсенал
  • 44 – Ливерпуль
  • 40 – Челси
  • 32 – Манчестер Сити
  • 29 – Манчестер Юнайтед
  • 25 – Ноттингем Форест
  • 17 – Ньюкасл Юнайтед
  • 14 – Астон Вилла
  • 14 – Лидс Юнайтед
  • 14 – Тоттенхэм Хотспур
  • 14 – Борнмут (2025/26)
  • 12 – Брентфорд
  • 12 – Кристал Пэлас
  • 11 – Эвертон
  • 11 – Вулверхэмптон
  • 10 – Сандерленд
  • 10 – Вест Хэм Юнайтед
  • 9 – Брайтон
  • 9 – Фулхэм
  • 8 – Бернли
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Но 16 ничьих! Был бы на них лимит, как когда то в СССР, то и опустились бы на 5-6 мест вниз.
