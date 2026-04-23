Беспроигрышная серия Борнмута в АПЛ достигла 14 матчей

Борнмут продлил свою беспроигрышную серию в АПЛ до 14 матчей.

Произошло это в матче 34-го тура против Лидс Юнайтед, в котором была зафиксирована ничья со счетом 2:2.

14 матчей подряд без поражений в АПЛ – новый клубный рекорд Борнмута.

Интересным фактом является то, что сразу 3 клуба Премьер-лиги имеют подобную рекордную серию: Астон Вилла, Лидс Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур, которые в свое время также сыграли 14 поединков без поражений.

Беспроигрышная серия Борнмута в АПЛ (14)

Борнмут – Лидс Юнайтед – 2:2

Ньюкасл Юнайтед – Борнмут – 1:2

Арсенал – Борнмут – 1:2

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2

Бернли – Борнмут – 0:0

Борнмут – Брентфорд – 0:0

Борнмут – Сандерленд – 1:1

Вест Хэм Юнайтед – Борнмут – 0:0

Эвертон – Борнмут – 1:2

Борнмут – Астон Вилла – 1:1

Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2

Борнмут – Ливерпуль – 3:2

Брайтон – Борнмут – 1:1

Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2

Самые длинные беспроигрышные серии в АПЛ каждой команды чемпионата сезона 2025/26

49 – Арсенал

44 – Ливерпуль

40 – Челси

32 – Манчестер Сити

29 – Манчестер Юнайтед

25 – Ноттингем Форест

17 – Ньюкасл Юнайтед

14 – Астон Вилла

14 – Лидс Юнайтед

14 – Тоттенхэм Хотспур

14 – Борнмут (2025/26)

12 – Брентфорд

12 – Кристал Пэлас

11 – Эвертон

11 – Вулверхэмптон

10 – Сандерленд

10 – Вест Хэм Юнайтед

9 – Брайтон

9 – Фулхэм

8 – Бернли