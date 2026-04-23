Англия23 апреля 2026, 02:24 |
Борнмут – Лидс – 2:2. Спаслись на 90+7. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка АПЛ
В среду, 22 апреля, состоялся матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Борнмут» и «Лидс».
Матч прошел в Борнмуте на стадионе «Виталити Стэдиум» и завершился ничьей со счетом 2:2.
Спасительный гол футболисты «Лидса» забили уже в добавленное время, на 90+7-й минуте.
Английская Премьер-лига. 34-й тур, 22 апреля
Борнмут – Лидс – 2:2
Голы: Крупи, 60, Кристи, 86 – Хилл, 68 (автогол), Лонгстафф, 90+7
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Манчестер Сити
|33
|21
|7
|5
|66 - 29
|04.05.26 22:00 Эвертон - Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест
|70
|2
|Арсенал
|33
|21
|7
|5
|63 - 26
|25.04.26 19:30 Арсенал - Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал01.03.26 Арсенал 2:1 Челси
|70
|3
|Манчестер Юнайтед
|33
|16
|10
|7
|58 - 45
|27.04.26 22:00 Манчестер Юнайтед - Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед
|58
|4
|Астон Вилла
|33
|17
|7
|9
|47 - 41
|25.04.26 14:30 Фулхэм - Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси
|58
|5
|Ливерпуль
|33
|16
|7
|10
|54 - 43
|25.04.26 17:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль
|55
|6
|Брайтон
|34
|13
|11
|10
|48 - 39
|02.05.26 17:00 Ньюкасл - Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон
|50
|7
|Борнмут
|34
|11
|16
|7
|52 - 52
|03.05.26 16:00 Борнмут - Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут
|49
|8
|Челси
|34
|13
|9
|12
|53 - 45
|04.05.26 17:00 Челси - Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл
|48
|9
|Брентфорд
|33
|13
|9
|11
|48 - 44
|27.04.26 22:00 Манчестер Юнайтед - Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд
|48
|10
|Эвертон
|33
|13
|8
|12
|40 - 39
|25.04.26 17:00 Вест Хэм - Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли
|47
|11
|Сандерленд
|33
|12
|10
|11
|36 - 40
|24.04.26 22:00 Сандерленд - Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд
|46
|12
|Фулхэм
|33
|13
|6
|14
|43 - 46
|25.04.26 14:30 Фулхэм - Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм
|45
|13
|Кристал Пэлас
|32
|11
|10
|11
|35 - 36
|25.04.26 17:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас
|43
|14
|Ньюкасл
|33
|12
|6
|15
|46 - 49
|25.04.26 19:30 Арсенал - Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед
|42
|15
|Лидс
|34
|9
|13
|12
|44 - 51
|01.05.26 22:00 Лидс - Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс
|40
|16
|Ноттингем Форест
|33
|9
|9
|15
|36 - 45
|24.04.26 22:00 Сандерленд - Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест
|36
|17
|Вест Хэм
|33
|8
|9
|16
|40 - 57
|25.04.26 17:00 Вест Хэм - Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм
|33
|18
|Тоттенхэм
|33
|7
|10
|16
|42 - 53
|25.04.26 17:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас
|31
|19
|Бёрнли
|34
|4
|8
|22
|34 - 68
|01.05.26 22:00 Лидс - Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут
|20
|20
|Вулверхэмптон
|33
|3
|8
|22
|24 - 61
|25.04.26 17:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла
|17
События матча
90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Шон Лонгстафф (Лидс).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Райан (Борнмут), асcист Тайлер Адамс.
68’
ГОЛ ! Автогол забил Джеймс Хилл (Борнмут).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Эли Крупи (Борнмут), асcист Маркос Сенеси.
