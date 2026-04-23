В среду, 22 апреля, состоялся матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Борнмут» и «Лидс».

Матч прошел в Борнмуте на стадионе «Виталити Стэдиум» и завершился ничьей со счетом 2:2.

Спасительный гол футболисты «Лидса» забили уже в добавленное время, на 90+7-й минуте.

Английская Премьер-лига. 34-й тур, 22 апреля

Борнмут – Лидс – 2:2

Голы: Крупи, 60, Кристи, 86 – Хилл, 68 (автогол), Лонгстафф, 90+7

