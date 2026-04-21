  4. Борнмут – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
21 апреля 2026, 23:02 | Обновлено 21 апреля 2026, 23:07
Борнмут – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 22 апреля в 22:00 по Киеву

21 апреля 2026, 23:02 | Обновлено 21 апреля 2026, 23:07
11
0
Борнмут – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Борнмут

В среду, 22 апреля, состоится поединок 34-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Борнмут

В последнем сезоне Андони Ираолы во главе клуба (тренер уже официально уведомил о своем уходе) коллектив демонстрирует вполне приличные результаты. После 33-х поединков Премьер-лиги на балансе «Борнмута» уже 48 баллов, позволяющих ему находиться на 9-й позиции общего зачета. Однако расстояние от топ-6 совсем не велико – всего 1 очко.

В национальном кубке «вишни» потерпели поражение еще на стадии 1/32 финала, проиграв «Ньюкаслу» в серии пенальти после ничьей 3:3 в основное время.

Лидс

«Павлины» сейчас также выступают отлично, особенно учитывая их статус новичков элитного дивизиона. После 33-х матчей Премьер-лиги на их счету есть 39 очков, позволяющих занимать 15-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета уже очень ощутимо – 8 зачетных пунктов.

В Кубке Англии «Лидс» выбил «Дерби Каунти», «Бирмингем», «Норвич» и «Вест Хэм», благодаря чему и квалифицировался в 1/2 финала. На этой стадии «павлины» будут противостоять «Челси».

Личные встречи

За последние 10 лет коллективы встречались между собой трижды. Статистика между ними равна – 1 победа «Борнута», 1 победа «Лидса» и 1 ничья.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Борнмута» продолжается уже 14 матчей подряд.
  • В свою очередь «Лидс» не проиграет 6 поединков подряд.
  • В каждой из предыдущих игр обоих коллективов было забито больше, чем 2.5 гола
  • 4/5 последних домашних игр «Борнмута» завершились вничью.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.63 по линии БК betking.

