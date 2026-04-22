Бартулович выступил с заявлением после фиаско в матче с Черниговом

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович прокомментировал сенсационное поражение от «Чернигова» в полуфинале Кубка Украины (0:0, 5:6 по пенальти).

«Трудно что-то говорить. Это трагедия для нас, очень большой шок. В раздевалке все молчали – нет слов.

Хочу поздравить «Чернигов» – они молодцы, боролись и достигли своего. А нам нужно двигаться дальше и оправиться от этого удара. Сегодня мяч просто не шел в ворота. Мы создали много моментов, хватило бы не на один гол. У них вратарь поймал кураж – сегодня он герой.

Было нервно: не забили в первом тайме, потом забили, но ВАР отменил. Чувствовалось напряжение, хотя моменты были – их нужно было реализовывать. Я не помню такой футбольной трагедии. Это шок», – сказал Бартулович.