Дубль Кварацхелии помог ПСЖ разгромить Нант, Забарный получил желтую

В среду, 22 апреля, состоялся перенесенный матч 26-го тура чемпионата Франции, в котором встретились ПСЖ и «Нант». Подопечные Луиса Энрике разгромили соперника со счетом 3:0.

В первом тайме гости пропустили дважды – сначала грузинский вингер Хвича Кварацхелия реализовал пенальти, а на 37-й минуте француз Дезире Дуэ увеличил преимущество парижской команды.

Во втором тайме Хвича нанес мощный удар из-за пределов штрафной площади и не оставил шансов голкиперу Антони Лопешу. Футболист сборной Грузии отметился результативным действием в пятом матче подряд.

Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе, но заработал предупреждение в первом тайме, которое стало для него пятым в нынешнем сезоне Лиги 1.

По этой причине 23-летний футболист будет вынужден пропустить следующий матч ПСЖ – 25 апреля подопечные Луиса Энрике сыграют на выезде против «Анже».

Чемпионат Франции, 26-й тур. 22 апреля

ПСЖ – Нант – 3:0

Голы: Кварацхелия, 11 (пен), 50, Дуэ, 37

