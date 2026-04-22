  Дубль Кварацхелии помог ПСЖ разгромить Нант, Забарный получил желтую
22.04.2026 20:00 – FT 3 : 0
Обзор
22 апреля 2026, 21:55 | Обновлено 22 апреля 2026, 21:56
Дубль Кварацхелии помог ПСЖ разгромить Нант, Забарный получил желтую

Подопечные Луиса Энрике хладнокровно разбили соперника в матче 26-го тура чемпионата Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК ПСЖ

В среду, 22 апреля, состоялся перенесенный матч 26-го тура чемпионата Франции, в котором встретились ПСЖ и «Нант». Подопечные Луиса Энрике разгромили соперника со счетом 3:0.

В первом тайме гости пропустили дважды – сначала грузинский вингер Хвича Кварацхелия реализовал пенальти, а на 37-й минуте француз Дезире Дуэ увеличил преимущество парижской команды.

Во втором тайме Хвича нанес мощный удар из-за пределов штрафной площади и не оставил шансов голкиперу Антони Лопешу. Футболист сборной Грузии отметился результативным действием в пятом матче подряд.

Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе, но заработал предупреждение в первом тайме, которое стало для него пятым в нынешнем сезоне Лиги 1.

По этой причине 23-летний футболист будет вынужден пропустить следующий матч ПСЖ – 25 апреля подопечные Луиса Энрике сыграют на выезде против «Анже».

Чемпионат Франции, 26-й тур. 22 апреля

ПСЖ Нант 3:0

Голы: Кварацхелия, 11 (пен), 50, Дуэ, 37

Николай Тытюк
Комментарии 0
