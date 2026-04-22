  Забарный будет дисквалифицирован на матч ПСЖ в чемпионате Франции
22 апреля 2026, 21:11 | Обновлено 22 апреля 2026, 21:35
Забарный будет дисквалифицирован на матч ПСЖ в чемпионате Франции

Защитник сборной Украины нарушил правила и получил предупреждение в поединке с «Нантом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный будет дисквалифицирован на матч чемпионата Франции против «Анже», который состоится 25 апреля.

Футболист парижского клуба получил предупреждение в противостоянии с «Нантом» после того, как нарушил правила на 41-й минуте, сделав опасный подкат.

В нынешнем сезоне украинец получил уже пять предупреждений, поэтому будет вынужден пропустить следующий поединок 31-го тура. Луис Энрике не сможет рассчитывать на 23-летнего защитника.

Забарный провел 32 матча, в которых забил один гол – он защищал цвета парижского клуба в чемпионате Франции, Кубке Франции и Лиге чемпионов.

Дятел. В однозначном матче затупил
