Забарный будет дисквалифицирован на матч ПСЖ в чемпионате Франции

Защитник сборной Украины Илья Забарный будет дисквалифицирован на матч чемпионата Франции против «Анже», который состоится 25 апреля.

Футболист парижского клуба получил предупреждение в противостоянии с «Нантом» после того, как нарушил правила на 41-й минуте, сделав опасный подкат.

В нынешнем сезоне украинец получил уже пять предупреждений, поэтому будет вынужден пропустить следующий поединок 31-го тура. Луис Энрике не сможет рассчитывать на 23-летнего защитника.

Забарный провел 32 матча, в которых забил один гол – он защищал цвета парижского клуба в чемпионате Франции, Кубке Франции и Лиге чемпионов.