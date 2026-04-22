Забарный будет дисквалифицирован на матч ПСЖ в чемпионате Франции
Защитник сборной Украины нарушил правила и получил предупреждение в поединке с «Нантом»
Защитник сборной Украины Илья Забарный будет дисквалифицирован на матч чемпионата Франции против «Анже», который состоится 25 апреля.
Футболист парижского клуба получил предупреждение в противостоянии с «Нантом» после того, как нарушил правила на 41-й минуте, сделав опасный подкат.
В нынешнем сезоне украинец получил уже пять предупреждений, поэтому будет вынужден пропустить следующий поединок 31-го тура. Луис Энрике не сможет рассчитывать на 23-летнего защитника.
Забарный провел 32 матча, в которых забил один гол – он защищал цвета парижского клуба в чемпионате Франции, Кубке Франции и Лиге чемпионов.
Illia Zabarnyi sera suspendu après avoir reçu son 5ème carton jaune en Ligue 1 cette saison !! 🟨#PSGFCN pic.twitter.com/XTov92KVVR— ICParisSG ❤️💙 (@icparissg_) April 22, 2026
