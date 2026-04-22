22 апреля состоится перенесенный матч 26-го тура Лиги 1 между клубами ПСЖ и «Нант».

Команды встретятся в Париже на арене «Парк де Пренс». Начало матча – в 20:00.

ПСЖ возглавляет турнирную таблицу французской лиги, имея в активе 63 очка. «Нант» находится в зоне вылета: 17-е место и 20 очков.

В последний раз команды встречались 17 августа в матче первого тура. Тогда парижане одержали выездную победу благодаря голу Витиньи (1:0).

