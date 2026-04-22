  4. ПСЖ – Нант – 3:0. Как Кварацхелия оформил дубль? Видео голов и обзор
22 апреля 2026, 23:17 |
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК ПСЖ

В среду, 22 апреля, состоялся перенесенный матч 26-го тура чемпионата Франции, в котором встретились ПСЖ и «Нант». Подопечные Луиса Энрике разгромили соперника со счетом 3:0.

Результативными ударами в составе парижского клуба отметились француз Дезире Дуэ и вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия, который формил дубль.

Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел на поле 90 минут, получив желтую карточку – он будет дисквалифицирован на матч чемпионата Франции против Анже, который состоится 25 апреля.

Футболист парижского клуба нарушил правила на 41-й минуте. В нынешнем сезоне украинец получил уже пять предупреждений, поэтому вынужден будет пропустить следующий поединок 31-го тура.

После 30 туров ПСЖ набрал 66 баллов и продолжает лидировать в турнирной таблице. В активе «Нанта» – 20 очков, команда Валида Халилходжича осталась на 17-й позиции.

Чемпионат Франции, 26-й тур. 22 апреля

ПСЖ Нант 3:0

Голы: Кварацхелия, 11 (пен), 50, Дуэ, 37

Видеообзор матча:

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ), асcист Усман Дембеле.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (ПСЖ), асcист Ашраф Хакими.
13’
ГОЛ ! С пенальти забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ).
