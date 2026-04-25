  4. Забарный вскоре может навсегда покинуть Парк де Пренс
25 апреля 2026
Забарный вскоре может навсегда покинуть Парк де Пренс

ПСЖ планирует покинуть легендарный стадион

ПСЖ активизировал поиск нового стадиона и фактически рассматривает вариант переезда с «Парк де Пренс».

По информации источника, клуб обратился к Жану-Пьеру Шоле, который отвечает за региональное развитие Франции, с запросом на участок площадью примерно 50 гектаров в радиусе до 20 км от Парижа – клуб рассматривает строительство новой арены.

В ПСЖ уже приняли стратегическое решение покинуть нынешнюю арену, а все проекты по ее расширению или реконструкции временно приостановлены.

У клуба есть три долгосрочных варианта для нового стадиона. В то же время руководство готово рассматривать и новые предложения после обращений из различных регионов вокруг Парижа.

ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) стадион Парк де Пренс
Дмитрий Олийченко Источник: Бен Джейкобс
Свентек вылетела из тысячника в Мадриде, не сумев доиграть матч 1/16 финала
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Шацких объяснил, почему Довбик не может заиграть в Роме
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Комментарии 3
такий клікбейт що аж читати гидко. ганьба такому журнашлюсі
Ох и заголовок😌
олійник скоро відсмокче у бурбаса і залишить спірт юа
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
ПАКЬЯО: «Он провозгласил себя лучшим боксёром в истории, но это не так»
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
