Забарный вскоре может навсегда покинуть Парк де Пренс

ПСЖ активизировал поиск нового стадиона и фактически рассматривает вариант переезда с «Парк де Пренс».

По информации источника, клуб обратился к Жану-Пьеру Шоле, который отвечает за региональное развитие Франции, с запросом на участок площадью примерно 50 гектаров в радиусе до 20 км от Парижа – клуб рассматривает строительство новой арены.

В ПСЖ уже приняли стратегическое решение покинуть нынешнюю арену, а все проекты по ее расширению или реконструкции временно приостановлены.

У клуба есть три долгосрочных варианта для нового стадиона. В то же время руководство готово рассматривать и новые предложения после обращений из различных регионов вокруг Парижа.