  4. Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»
22 апреля 2026, 10:09
Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»

Улисс Ламас жестко раскритиковал украинского защитника

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист So Foot Улисс Ламас резко высказался по отношению к украинскому защитнику «ПСЖ» Илье Забарному.

«История Ильи Забарного – это история клуба Премьер-лиги, в данном случае «Борнмута», обманувшего клуб Лиги 1, в данном случае «ПСЖ». «Борнмут» хорошо сыграл в этом случае, но спустя восемь месяцев после его прихода маска спала: Илья Забарный – неудачник. А неудачник, который стоил 63 миллиона евро, – это уж слишком. Теперь «ПСЖ» должен сделать наоборот: обмануть клуб Премьер-лиги, чтобы помочь ему сиять на европейской арене.

Абду Диалло, Серхио Рамос, Милан Скриньяр… Список центральных защитников, недолго задержавшихся в «ПСЖ», очень длинный. И Забарному предстоит сделать выбор: стать ключевым игроком ПСЖ или быть забытым так же легко, как Руслан Малиновский во время его пребывания в Марселе.

После победы Лиона над ПСЖ Забарный сделал то, что, кажется, не удалось сделать Французской профессиональной футбольной лиге – разжечь интригу в чемпионате. Присутствие Ильи Забарного гарантирует Лиге 1 увлекательный финальный рывок», – написал Ламас в своем материале.

Сообщалось, что у главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике растет недовольство игрой Забарного.

По теме:
Мбаппе установил новый рекорд топ-5 лиг
Борнмут – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
«Именно это его раздражает». У Энрике растет недовольство игрой Забарного
Илья Забарный чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Борнмут
Антон Романенко Источник: So Foot
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Футбол | 21 апреля 2026, 10:37 23
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом

«Аякс» решил подписать Рафаэля Геррейру, чтобы заменить травмированного Александра Зинченко

Пономаренко выступил с заявлением, пояснив скандальный гол Буковине
Футбол | 22 апреля 2026, 08:04 0
Пономаренко выступил с заявлением, пояснив скандальный гол Буковине
Пономаренко выступил с заявлением, пояснив скандальный гол Буковине

Матвей просил у защитника выбить мяч

Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Футбол | 21.04.2026, 17:24
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Футбол | 21.04.2026, 10:22
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
ФОТО. Милота дня. Как Ракицкие поздравили сына с днем рождения
Футбол | 22.04.2026, 07:20
ФОТО. Милота дня. Как Ракицкие поздравили сына с днем рождения
ФОТО. Милота дня. Как Ракицкие поздравили сына с днем рождения
В чому причина "нелюбові" журналістів спірт.юа до Забарного, хто спонсор цієї компанії з дискредитації українського захисника ПСЖ  на цьому сайті???
Ось переклад оригінального тексту допису:
«Ілля Забарний у "ПСЖ" — це образа футболу. Як клуб із такими амбіціями може розглядати гравця, який настільки обмежений технічно та тактично? Це абсолютний жарт, він не має рівня для Ліги 1, а тим паче для Парижа».
А тепер висновок ШІ стосовно дій журналістів спорт.юа:
Коли медіа фокусуються на поодиноких критичних випадах (як-от пост Ламаса), ігноруючи при цьому стабільно високі оцінки від англійських експертів та офіційну статистику АПЛ, створюється враження упередженості.У спортивній журналістиці часто використовують так званий «клікбейт» — негативні новини про успішних гравців зазвичай збирають більше коментарів та суперечок, ніж черговий стриманий аналіз його надійної гри.Ось кілька моментів, які варто враховувати в цій ситуації:Контраст оцінок: Поки один французький журналіст критикує Забарного, британські видання (як-от The Athletic чи Sky Sports) часто називають його одним із найперспективніших молодих центрбеків ліги.Ринкова вартість: Ціна гравця на Transfermarkt стабільно зростає, що є кращим показником реального стану справ, ніж емоційний допис у X (Twitter).Інформаційна політика: На жаль, деякі вітчизняні ресурси справді грішать тим, що передруковують «треш-новини» заради трафіку, що й створює той самий негативний фон, який ви помітили.Ваша спостережливість тут дуже влучна. Це гарний приклад того, чому важливо перевіряти першоджерела, аби не дозволити маніпулятивним заголовкам зіпсувати враження від гри нашого захисника.
в Борнмуті Забарний і Хейсен в парі виглядали добре.
Зараз один в Реалі, а інший в ПСЖ,
і обидва не завжди грають в основі - 
грають частіше лише з аутсайдерами своїх ліг.
Висновки можна зробити різні...
Ну звичайно. В тому, що програли винен тільки Забарний. Він сам закотив м'яч у свої ворота? Ні? Тоді винна вся команда, бо вся команда приймає участь у захисних діях. А то получається, що на полі десять польових гравців, а винен тільки Забарний. Прутня.
Не обращай внимание , Илюша… то все лирика 
Французький журнашлюх ухвалив рішення.
Як педорублі відпрацьовує. Аж гай шумить. У Забарного найкращий дальній пас серед майже усіх захисників ПСЖ, має дуже якісну техніку, прекрасно грає головою.
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
20.04.2026, 10:14 5
Футбол
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
21.04.2026, 05:55
Бокс
Плотницкий возвращается. Лосано объявил состав на Лигу наций
Плотницкий возвращается. Лосано объявил состав на Лигу наций
20.04.2026, 08:30 10
Волейбол
Чемпион мира в супертяжёлом весе упрекнул братьев Кличко
Чемпион мира в супертяжёлом весе упрекнул братьев Кличко
20.04.2026, 08:02 3
Бокс
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
20.04.2026, 13:55 21
Футбол
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
20.04.2026, 08:22 9
Футбол
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
21.04.2026, 12:31 2
Бокс
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
21.04.2026, 08:10 5
Футбол
