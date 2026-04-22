Французский журналист: «Забарный – неудачник. ПСЖ нужно обмануть клуб АПЛ»

Журналист So Foot Улисс Ламас резко высказался по отношению к украинскому защитнику «ПСЖ» Илье Забарному.

«История Ильи Забарного – это история клуба Премьер-лиги, в данном случае «Борнмута», обманувшего клуб Лиги 1, в данном случае «ПСЖ». «Борнмут» хорошо сыграл в этом случае, но спустя восемь месяцев после его прихода маска спала: Илья Забарный – неудачник. А неудачник, который стоил 63 миллиона евро, – это уж слишком. Теперь «ПСЖ» должен сделать наоборот: обмануть клуб Премьер-лиги, чтобы помочь ему сиять на европейской арене.

Абду Диалло, Серхио Рамос, Милан Скриньяр… Список центральных защитников, недолго задержавшихся в «ПСЖ», очень длинный. И Забарному предстоит сделать выбор: стать ключевым игроком ПСЖ или быть забытым так же легко, как Руслан Малиновский во время его пребывания в Марселе.

После победы Лиона над ПСЖ Забарный сделал то, что, кажется, не удалось сделать Французской профессиональной футбольной лиге – разжечь интригу в чемпионате. Присутствие Ильи Забарного гарантирует Лиге 1 увлекательный финальный рывок», – написал Ламас в своем материале.

Сообщалось, что у главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике растет недовольство игрой Забарного.