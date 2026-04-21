«Именно это его раздражает». У Энрике растет недовольство игрой Забарного

Французский журналист Феликс Руа заявил, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике недоволен уровнем игры украинского защитника своей команды Ильи Забарного и ещё нескольких подопечных.

«Я понимаю раздражение Энрике. Настоящая проблема, которая стоит за этим с начала сезона, и именно это его раздражает, заключается в том, что он осознает: у него нет свободы действий, чтобы делать такие перестановки в составе. «ПСЖ» должен ротировать состав, чтобы дать ребятам отдохнуть. Проблема, когда ты — Луис Энрике, заключается в том, что ты осознаешь: когда ты ротируешь состав, когда выпускаешь Бералдо и Маюлу... Он вынужден делать такой выбор.

И что его разочаровывает, так это игра ребят, которые должны заменять основных игроков. Луис Энрике разочарован именно из-за этого. Он понимает, что когда выпускает этих игроков — Бералдо, Маюлу, и я могу назвать и других, например Илью Забарного, который играет нестабильно, или Гонсало Рамуша — он осознает, что все очень сложно, если события складываются не в твою пользу», — заявил Руа в эфире L’Equipe du Soir.

Сообщалось, что во Франции не исключают, что Забарный сыграл последний матч за «ПСЖ».