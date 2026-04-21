Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Именно это его раздражает». У Энрике растет недовольство игрой Забарного
Франция
21 апреля 2026, 22:33
«Именно это его раздражает». У Энрике растет недовольство игрой Забарного

Тренер ПСЖ теряет терпение

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский журналист Феликс Руа заявил, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике недоволен уровнем игры украинского защитника своей команды Ильи Забарного и ещё нескольких подопечных.

«Я понимаю раздражение Энрике. Настоящая проблема, которая стоит за этим с начала сезона, и именно это его раздражает, заключается в том, что он осознает: у него нет свободы действий, чтобы делать такие перестановки в составе. «ПСЖ» должен ротировать состав, чтобы дать ребятам отдохнуть. Проблема, когда ты — Луис Энрике, заключается в том, что ты осознаешь: когда ты ротируешь состав, когда выпускаешь Бералдо и Маюлу... Он вынужден делать такой выбор.

И что его разочаровывает, так это игра ребят, которые должны заменять основных игроков. Луис Энрике разочарован именно из-за этого. Он понимает, что когда выпускает этих игроков — Бералдо, Маюлу, и я могу назвать и других, например Илью Забарного, который играет нестабильно, или Гонсало Рамуша — он осознает, что все очень сложно, если события складываются не в твою пользу», — заявил Руа в эфире L’Equipe du Soir.

Сообщалось, что во Франции не исключают, что Забарный сыграл последний матч за «ПСЖ».

Илья Забарный ПСЖ Луис Энрике чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Антон Романенко
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Футбол | 21 апреля 2026, 08:39 2
Футбол | 21 апреля 2026, 07:10 5
Футбол | 21.04.2026, 18:33
Бокс | 21.04.2026, 04:02
Футбол | 21.04.2026, 21:47
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Забарний в останньому матчі був визнаний кращим гравцем ПСЖ.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Полностью согласен!
Ответить
-1
Головне , що жінці добре в Парижі. А футбол то таке.
Ответить
-2
Популярные новости
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем