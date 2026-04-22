Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
22 апреля 2026, 20:22 | Обновлено 22 апреля 2026, 20:30
1369
0

Чернигов остался в меньшинстве на пятой минуте полуфинала Кубка Украины

Центральный защитник Павел Шушко был вынужден покинуть поле из-за грубого нарушения правил

22 апреля 2026, 20:22 | Обновлено 22 апреля 2026, 20:30
1369
0
Чернигов остался в меньшинстве на пятой минуте полуфинала Кубка Украины
Instagram. Павел Шушко

Полуфиналист Кубка Украины – «Чернигов» – остался в меньшинстве на пятой минуте матча против харьковского «Металлиста 1925», который стартовал 22 апреля в 20:10.

В начале поединка защитник клуба Первой лиги Павел Шушко грубо нарушил правила против соперника, после чего получил предупреждение от главного арбитра.

После просмотра VAR рефери изменил свое решение, из-за чего 25-летний футболист получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле.

В нынешнем сезоне Шушко провел 21 матч во всех турнирах в составе черниговской команды и забил один гол. Защитник присоединился к нынешнему клубу из «Мариуполя» на правах свободного агента в марте 2025-го.

На стадии 1/4 финала «Чернигов» вырвал путевку в следующий раунд одолев «Феникс-Мариуполь» в серии пенальти (0:0, 5:4), а «Металлист 1925» разгромил киевский «Локомотив» (3:0).

ВИДЕО. Чернигов остался в меньшинстве на пятой минуте полуфинала Кубка Украины

