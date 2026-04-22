Чернигов остался в меньшинстве на пятой минуте полуфинала Кубка Украины
Центральный защитник Павел Шушко был вынужден покинуть поле из-за грубого нарушения правил
Полуфиналист Кубка Украины – «Чернигов» – остался в меньшинстве на пятой минуте матча против харьковского «Металлиста 1925», который стартовал 22 апреля в 20:10.
В начале поединка защитник клуба Первой лиги Павел Шушко грубо нарушил правила против соперника, после чего получил предупреждение от главного арбитра.
После просмотра VAR рефери изменил свое решение, из-за чего 25-летний футболист получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле.
В нынешнем сезоне Шушко провел 21 матч во всех турнирах в составе черниговской команды и забил один гол. Защитник присоединился к нынешнему клубу из «Мариуполя» на правах свободного агента в марте 2025-го.
На стадии 1/4 финала «Чернигов» вырвал путевку в следующий раунд одолев «Феникс-Мариуполь» в серии пенальти (0:0, 5:4), а «Металлист 1925» разгромил киевский «Локомотив» (3:0).
Никола Риццоли считает, что в эпизоде было принято правильное решение
«Горняки» могут подписать молодого вундеркинда клуба «Баия»