22 апреля 2026, 18:41
Леоненко разнес Реброва, который ушел с должности тренера сборной Украины

Бывший футболист киевского «Динамо» не понимает, почему специалист остался работать в УАФ

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко не понимает, почему Сергей Ребров покинул должность главного тренера сборной Украины, но сохранил работу вице-президента УАФ:

– Ребров остался вице-президентом УАФ после увольнения с должности тренера. Это верное решение?

– Если ты идешь – нужно идти полностью. Тем более, как он может быть вице-президентом УАФ, если живет в Испании? Это удивительно, согласитесь. Тренер в Испании, президент в Лондоне.

Давайте тогда еще какого-нибудь иностранца в УАФ возьмем работать. Я вообще не понимаю, как можно тренировать сборную и жить за границей.

Здесь вопрос не ко мне, а к Реброву: ты ушел с должности главного тренера, но остался вице-президентом. По-моему, это очень странно. Я бы лично ушел, – остался недоволен Леоненко.

сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола Сергей Ребров Андрей Шевченко Виктор Леоненко отставка назначение тренера
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Йдучи - іди назовсім! Гарного музиканта(тренера) з тебе вже не буде, та і в УАФ не потрібний "гастролер" з Іспанії, як і президент з Англії! Наскоками футбол в Україні не відродиш...
Геть суркіску мафію з українського футболу!!!
дивний якийсь цей Леоненко.
Хіба Шева може залишити друга без посади і копійки?
Вітьйоу не розуміє, бо його нікуди не беруть. Ні в тренери, ні і федерацію. Якби взяли, то приріс би намертво.😂
