Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин обратился к Сергею Реброву, который покинул должность главного тренера национальной команды.

«Спасибо за совместную работу и за ваше доверие! Удачи в будущем», – написал 28-летний голкипер в своих социальных сетях.

В среду, 22 апреля, Украинская ассоциация футбола официально сообщила о прекращении сотрудничества с 55-летним специалистом, возглавлявшим «сине-желтую» команду с 2023-го.

Под руководством Реброва сборная Украины провела 34 матча, в которых одержала 16 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела десять поражений.

УАФ сообщила, что Сергей Ребров останется в структуре организации, где продолжит работу вице-президента и члена Исполнительного комитета.

