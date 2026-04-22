Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Вратарь мадридского «Реала» поблагодарил наставника за сотрудничество и пожелал успехов
Вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин обратился к Сергею Реброву, который покинул должность главного тренера национальной команды.
«Спасибо за совместную работу и за ваше доверие! Удачи в будущем», – написал 28-летний голкипер в своих социальных сетях.
В среду, 22 апреля, Украинская ассоциация футбола официально сообщила о прекращении сотрудничества с 55-летним специалистом, возглавлявшим «сине-желтую» команду с 2023-го.
Под руководством Реброва сборная Украины провела 34 матча, в которых одержала 16 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела десять поражений.
УАФ сообщила, что Сергей Ребров останется в структуре организации, где продолжит работу вице-президента и члена Исполнительного комитета.
