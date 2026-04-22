  4. Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины

Вратарь мадридского «Реала» поблагодарил наставника за сотрудничество и пожелал успехов

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин обратился к Сергею Реброву, который покинул должность главного тренера национальной команды.

«Спасибо за совместную работу и за ваше доверие! Удачи в будущем», – написал 28-летний голкипер в своих социальных сетях.

В среду, 22 апреля, Украинская ассоциация футбола официально сообщила о прекращении сотрудничества с 55-летним специалистом, возглавлявшим «сине-желтую» команду с 2023-го.

Под руководством Реброва сборная Украины провела 34 матча, в которых одержала 16 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела десять поражений.

УАФ сообщила, что Сергей Ребров останется в структуре организации, где продолжит работу вице-президента и члена Исполнительного комитета.

Тренер Буковины выступил с заявлением после поражения от Динамо
Тренер Буковины выступил с заявлением после поражения от Динамо

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько

Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Росеньора подставили. 13 мыслей о матче Брайтона и Челси
Маркевич отреагировал на слухи о назначении в сборную Украины
Тролляка ))
Два роки тому після ЛЧ в Реалі у нього довіра якраз була, тому Ребров її хотів відразу використати з румунами. Тепер навряд чи якась довіра б появилася б. І Реал поза ЛЧ.
Гарний тролінг)
подякував що не викликав
Гарно під.....підковирнув!
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Чемпион мира в супертяжёлом весе упрекнул братьев Кличко
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Для сборной Украины нашли замену Реброву – это легенда Барселоны
