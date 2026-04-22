Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, когда УАФ определится с преемником Реброва
Сборная УКРАИНЫ
22 апреля 2026, 13:21 | Обновлено 22 апреля 2026, 13:35
Стало известно, когда УАФ определится с преемником Реброва

Пока что руководству УАФ не до сборной

УАФ. Сергей Ребров

Как стало известно Sport.ua, сейчас в УАФ активно готовятся к Конгрессу ФИФА, который состоится 30 апреля в канадском Ванкувере.

По имеющейся информации, Украину на этом мировом форуме будут представлять президент УАФ Андрей Шевченко, вице-президент УАФ Александр Шевченко и генеральный секретарь Игорь Грищенко.

И только по возвращении руководства на Родину в УАФ будут определяться со специалистом, который возглавит национальную сборную Украины вместо Сергея Реброва. Не исключен вариант, что фамилия нового вождя будет официально объявлена ​​перед финалом Кубка Украины, который пройдет на «Арене-Львов» 20 мая.

Ранее в УАФ сделали заявление о будущем тренере сборной Украины.

Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
ЖДАНОВ: «Бойцовского нрава Чернигову в полуфинале Кубка будет недостаточно»
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Футбол | 22 апреля 2026, 09:12 18
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины

Ребров может остаться в команде

У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Бокс | 22 апреля 2026, 08:29 5
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере

Бриедис рассказал, что Александр не был готов на все сто

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
Бокс | 22.04.2026, 09:41
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
ВИДЕО. Что произошло? Звезда Реала прямо на поле наехал на Лунина
Футбол | 22.04.2026, 11:19
ВИДЕО. Что произошло? Звезда Реала прямо на поле наехал на Лунина
ВИДЕО. Что произошло? Звезда Реала прямо на поле наехал на Лунина
Под Лигу чемпионов. Шахтер уже готовит усиление состава
Футбол | 22.04.2026, 04:05
Под Лигу чемпионов. Шахтер уже готовит усиление состава
Под Лигу чемпионов. Шахтер уже готовит усиление состава
простыми словами, нужно съездить и спросить у ФИФА, кого же поставить тренером...мафия пля
Назвіть джерело свого чергового вкидання...
Повернуться з новим головним тренером? Буде іноземець?
Популярные новости
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
21.04.2026, 00:02 2
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
21.04.2026, 19:27
Бокс
Чемпион мира в супертяжёлом весе упрекнул братьев Кличко
Чемпион мира в супертяжёлом весе упрекнул братьев Кличко
20.04.2026, 08:02 3
Бокс
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
21.04.2026, 10:22 9
Футбол
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
20.04.2026, 09:09 4
Другие виды
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
21.04.2026, 20:49 3
Футбол
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
21.04.2026, 08:22 30
Футбол
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
20.04.2026, 13:55 21
Футбол
