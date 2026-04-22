Стало известно, когда УАФ определится с преемником Реброва

Как стало известно Sport.ua, сейчас в УАФ активно готовятся к Конгрессу ФИФА, который состоится 30 апреля в канадском Ванкувере.

По имеющейся информации, Украину на этом мировом форуме будут представлять президент УАФ Андрей Шевченко, вице-президент УАФ Александр Шевченко и генеральный секретарь Игорь Грищенко.

И только по возвращении руководства на Родину в УАФ будут определяться со специалистом, который возглавит национальную сборную Украины вместо Сергея Реброва. Не исключен вариант, что фамилия нового вождя будет официально объявлена ​​перед финалом Кубка Украины, который пройдет на «Арене-Львов» 20 мая.

