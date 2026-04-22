Стало известно, когда УАФ определится с преемником Реброва
Пока что руководству УАФ не до сборной
Как стало известно Sport.ua, сейчас в УАФ активно готовятся к Конгрессу ФИФА, который состоится 30 апреля в канадском Ванкувере.
По имеющейся информации, Украину на этом мировом форуме будут представлять президент УАФ Андрей Шевченко, вице-президент УАФ Александр Шевченко и генеральный секретарь Игорь Грищенко.
И только по возвращении руководства на Родину в УАФ будут определяться со специалистом, который возглавит национальную сборную Украины вместо Сергея Реброва. Не исключен вариант, что фамилия нового вождя будет официально объявлена перед финалом Кубка Украины, который пройдет на «Арене-Львов» 20 мая.
Ранее в УАФ сделали заявление о будущем тренере сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
