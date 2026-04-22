Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В УАФ сделали заявление о будущем тренере сборной Украины
22 апреля 2026, 11:41
В УАФ сделали заявление о будущем тренере сборной Украины

О назначении нового тренера будет сообщено позже

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский специалист Сергей Ребров официально покинул пост главного тренера национальной сборной Украины после провала в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Пока неизвестно, кто возглавит первую команду «сине-желтых», но в УАФ выступили с кратким заявлением на эту тему: «Кто станет новым главным тренером сборной Украины – будет сообщено позже», – говорится в сообщении.

Среди кандидатов на должность главного тренера сборной Украины активно называют Мирона Маркевича.Сергей Ребров продолжает быть частью команды УАФ в качестве вице-президента и члена Исполнительного комитета.

Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
