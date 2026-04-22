В УАФ сделали заявление о будущем тренере сборной Украины

Украинский специалист Сергей Ребров официально покинул пост главного тренера национальной сборной Украины после провала в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Пока неизвестно, кто возглавит первую команду «сине-желтых», но в УАФ выступили с кратким заявлением на эту тему: «Кто станет новым главным тренером сборной Украины – будет сообщено позже», – говорится в сообщении.

Среди кандидатов на должность главного тренера сборной Украины активно называют Мирона Маркевича.Сергей Ребров продолжает быть частью команды УАФ в качестве вице-президента и члена Исполнительного комитета.