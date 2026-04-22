  Шевченко официально обратился к Реброву после ухода из сборной Украины
22 апреля 2026, 11:20 |
2377
3

Шевченко официально обратился к Реброву после ухода из сборной Украины

Андрей Николаевич поблагодарил тренера за работу

22 апреля 2026, 11:20 |
2377
3 Comments
Шевченко официально обратился к Реброву после ухода из сборной Украины
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко обратился к Сергею Реброву, который покинул пост главного тренера сборной Украины.

«Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом будущего сборной», – сказал президент УАФ Андрей Шевченко.

Ребров возглавлял сборную Украины с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу отставка Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Футбол | 21 апреля 2026, 22:06 4
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка Кубка Украины

В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 22 апреля 2026, 07:52 11
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо

Никола Риццоли считает, что в эпизоде было принято правильное решение

Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Футбол | 21.04.2026, 20:49
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Пономаренко выступил с заявлением, объяснив скандальный гол Буковине
Футбол | 22.04.2026, 08:04
Пономаренко выступил с заявлением, объяснив скандальный гол Буковине
Пономаренко выступил с заявлением, объяснив скандальный гол Буковине
Росеньора подставили. 13 мыслей о матче Брайтона и Челси
Футбол | 22.04.2026, 11:21
Росеньора подставили. 13 мыслей о матче Брайтона и Челси
Росеньора подставили. 13 мыслей о матче Брайтона и Челси
Комментарии 3
Це треба було зробити зразу після ЧЄ, і можливо грали-б на ЧС 2026.
🤍🧢Треба чекати на поповнення😸
два пиздюка
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
21.04.2026, 04:02 2
Бокс
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
21.04.2026, 07:10 7
Футбол
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
21.04.2026, 08:10 5
Футбол
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
21.04.2026, 12:31 3
Бокс
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
20.04.2026, 08:06 10
Футбол
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
20.04.2026, 13:55 21
Футбол
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
20.04.2026, 09:09 4
Другие виды
Бенфика – вторая? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 30-го тура
Бенфика – вторая? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 30-го тура
20.04.2026, 14:49
Футбол
