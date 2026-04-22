Шевченко официально обратился к Реброву после ухода из сборной Украины
Андрей Николаевич поблагодарил тренера за работу
Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко обратился к Сергею Реброву, который покинул пост главного тренера сборной Украины.
«Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом будущего сборной», – сказал президент УАФ Андрей Шевченко.
Ребров возглавлял сборную Украины с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
