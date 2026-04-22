В УАФ сообщили, где будет работать Ребров после ухода из сборной

Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины, но продолжит работу в Украинской ассоциации футбола.

«Сергей Ребров продолжает быть частью команды УАФ в роли вице-президента и члена Исполнительного комитета», – отмечает УАФ.

Ребров возглавлял сборную Украины с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал решение УАФ о прекращении сотрудничества и уходе с поста наставника национальной команды.