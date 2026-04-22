В УАФ сообщили, где будет работать Ребров после ухода из сборной
Тренер продолжит работу в ассоциации
Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины, но продолжит работу в Украинской ассоциации футбола.
«Сергей Ребров продолжает быть частью команды УАФ в роли вице-президента и члена Исполнительного комитета», – отмечает УАФ.
Ребров возглавлял сборную Украины с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал решение УАФ о прекращении сотрудничества и уходе с поста наставника национальной команды.
Лунин не сумел полностью заменить Куртуа
«Чернигов» и харьковский «Металлист 1925» выйдут на поле в 20:10 из-за воздушной тревоги