22 апреля 2026, 11:04 | Обновлено 22 апреля 2026, 11:05
Игрок Брайтона стал лучшим английским бомбардиром сезона АПЛ

Вспомним топ-10 лучших бомбардиров из Англии в сезоне 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэнни Уэлбек

35-летний нападающий Брайтона Дэнни Уэлбек вышел на первое место среди английских бомбардиров в АПЛ в сезоне 2025/26.

Случилось это в матче 34-го тура против Челси, в котором англичанин забил свой 13-й мяч в сезоне.

Благодаря этому голу Уэлбек опередил в списке лучших английских бомбардиров Моргана Гиббс-Уайта из Ноттингем Форрест, который имеет в своем активе 12 забитых мячей.

Топ-10 лучших английских бомбардиров АПЛ в сезоне 2025/26

  • 13 – Дэнни Уэлбек (Брайтон)
  • 12 – Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест)
  • 11 – Доминик Калверт-Льюин (Лидс Юнайтед)
  • 11 – Олли Уоткинс (Астон Вилла)
  • 9 – Морган Роджерс (Астон Вилла)
  • 9 – Коул Палмер (Челси)
  • 8 – Джаррод Боуэн (Вест Хэм Юнайтед)
  • 7 – Джейдон Энтони (Бернли)
  • 7 – Кирман Дьюсбери-Холл (Эвертон)
  • 7 – Фил Фоден (Манчестер Сити)

13 голов Уэлбека стали его личным рекордом в АПЛ, а также повторением клубного достижения в целом (Гленн Мюррей в сезоне 2018/19 также забил 13 мячей).

Лучшие бомбардиры Брайтона в одном сезоне АПЛ

  • 13 – Гленн Мюррей (2018/19)
  • 13 – Дэнни Уэлбек (2025/26)
