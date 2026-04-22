Игрок Брайтона стал лучшим английским бомбардиром сезона АПЛ
Вспомним топ-10 лучших бомбардиров из Англии в сезоне 2025/26
35-летний нападающий Брайтона Дэнни Уэлбек вышел на первое место среди английских бомбардиров в АПЛ в сезоне 2025/26.
Случилось это в матче 34-го тура против Челси, в котором англичанин забил свой 13-й мяч в сезоне.
Благодаря этому голу Уэлбек опередил в списке лучших английских бомбардиров Моргана Гиббс-Уайта из Ноттингем Форрест, который имеет в своем активе 12 забитых мячей.
Топ-10 лучших английских бомбардиров АПЛ в сезоне 2025/26
- 13 – Дэнни Уэлбек (Брайтон)
- 12 – Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест)
- 11 – Доминик Калверт-Льюин (Лидс Юнайтед)
- 11 – Олли Уоткинс (Астон Вилла)
- 9 – Морган Роджерс (Астон Вилла)
- 9 – Коул Палмер (Челси)
- 8 – Джаррод Боуэн (Вест Хэм Юнайтед)
- 7 – Джейдон Энтони (Бернли)
- 7 – Кирман Дьюсбери-Холл (Эвертон)
- 7 – Фил Фоден (Манчестер Сити)
13 голов Уэлбека стали его личным рекордом в АПЛ, а также повторением клубного достижения в целом (Гленн Мюррей в сезоне 2018/19 также забил 13 мячей).
Лучшие бомбардиры Брайтона в одном сезоне АПЛ
- 13 – Гленн Мюррей (2018/19)
- 13 – Дэнни Уэлбек (2025/26)
