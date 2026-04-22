Жирона договорилась о трансфере украинского форварда. Известна сумма сделки
Фабрицио Романо утверждает, что каталонцы завершают сделку по Пищуру
Испанская «Жирона» в ближайшее время завершит все формальности по трансферу нападающего Александра Пищура из венгерского «Дьёра», сообщет Фабрицио Романо.
Сумма сделки составит около одного миллиона евро, а 21-летний нападающий будет готов присоединиться к новому клубу уже с июня и начать выступления в Ла Лиге.
В этом сезоне в активе Пищура 32 матча, пять голов и одна результативная передача.
Ранее нападающий «Дьёра» и молодежной сборной Александр Пищур предположил, почему прошлой зимой сорвался его трансфер в «Жирону».
🚨🇺🇦 Girona will formally complete all steps or €1m deal with ETO Győr for Oleksandr Pyshchur as new striker.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2026
He’s ready for La Liga move from June. pic.twitter.com/22koW4JZeO
