Жирона договорилась о трансфере украинского форварда. Известна сумма сделки

Испанская «Жирона» в ближайшее время завершит все формальности по трансферу нападающего Александра Пищура из венгерского «Дьёра», сообщет Фабрицио Романо.

Сумма сделки составит около одного миллиона евро, а 21-летний нападающий будет готов присоединиться к новому клубу уже с июня и начать выступления в Ла Лиге.

В этом сезоне в активе Пищура 32 матча, пять голов и одна результативная передача.

Ранее нападающий «Дьёра» и молодежной сборной Александр Пищур предположил, почему прошлой зимой сорвался его трансфер в «Жирону».