Игорь КОСТЮК: «Руководство не позволило нам это сделать»
Тренер киевлян пообщался с болельщиками «Буковины»
Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк после выездного матча 1/2 финала Кубка Украины против «Буковины» (3:0) пообщался с болельщиком команды-соперника. Поединок состоялся в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича.
– Почему не приехать в Черновцы?
– Потому что ваши руководители...
– Наше поле лучше этого болота.
– Ваши руководители договорились об этом.
– Нет. Это просто вы заплатили деньги.
– Нам все равно, где играть. Для нас чем лучше поле, тем лучше. Мы бы лучше к вам приехали.
– Здесь болото.
– Ваши руководители нам такое поле дали.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ.
Неожиданная встреча в Луцке...