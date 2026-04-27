Игорь КОСТЮК: «Руководство не позволило нам это сделать»

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк после выездного матча 1/2 финала Кубка Украины против «Буковины» (3:0) пообщался с болельщиком команды-соперника. Поединок состоялся в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича.

– Почему не приехать в Черновцы?

– Потому что ваши руководители...

– Наше поле лучше этого болота.

– Ваши руководители договорились об этом.

– Нет. Это просто вы заплатили деньги.

– Нам все равно, где играть. Для нас чем лучше поле, тем лучше. Мы бы лучше к вам приехали.

– Здесь болото.

– Ваши руководители нам такое поле дали.