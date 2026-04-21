  4. Игорь КОСТЮК – о матче с Буковиной и голе, вызвавшем вопросы
21 апреля 2026, 21:34 | Обновлено 21 апреля 2026, 21:35
Игорь КОСТЮК – о матче с Буковиной и голе, вызвавшем вопросы

Тренер киевлян оценил победу в Тернополе

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк пообщался с представителями СМИ после победы в полуфинале Кубка Украины над «Буковиной» (3:0).

– Кого видите соперником в финале – «Металлист 1925» или «Чернигов»?

– Это футбол. Кто выиграет, с тем и будем играть.

– Насколько заслужен сегодняшний результат?

– Сегодня состоялся праздник футбола, который подарил городу Тернополь. К сожалению, поле не совсем качественное, и я не понимаю, почему в полуфинале команды играют на таком газоне. «Буковина», конечно, хорошая команда, настоящий кубковый матч. Вы видели, что было создано много моментов, но мы более качественно выполнили то, что планировали. И наши быстрые атаки принесли победу.

– Что помешало вашей команде увереннее реализовать преимущество в классе?

– Реализация моментов, которые у нас были, должна была быть лучше раньше. Тогда бы игра несколько успокоилась, поскольку вы сами видели, как при счете 2:0 на своей половине поля мы проиграли много единоборств, также на флангах начали «проседать» и проваливаться. Своевременно отреагировали, сделали замены, выровняли игру и забили еще один мяч.

– Ожидали ли вы, что «Буковина» будет действовать так, как она сыграла сегодня?

– «Буковина» — сильная команда. Я давно знаю Сергея Шищенко, они хорошо подготовились к игре. Мы видели, особенно во втором тайме, как они играли раскованнее, когда терять было нечего, создавали моменты, когда мы «просели», и за счет этого могли забить гол. Но, повторюсь, мы вовремя отреагировали и за счет замен выровняли игру, доведя ее до уверенной победы.

– В первом тайме несколько раз команду спасал Нещерет. Можно ли сказать, что эта победа была достигнута благодаря удачной игре голкипера?

– В том числе благодаря Нещерету, который спасал нас, а также мы создавали много моментов и могли забивать еще. Если считать количество моментов у нас и у соперника, на мой взгляд, наша победа вполне закономерна.

– Интересно ваше мнение относительно первого гола. Был ли он забит по правилам?

– Вы же смотрите футбол? Кто владел мячом, когда их игрок лежал на газоне? «Буковина» не выбила мяч за пределы поля, когда им владела, мы перехватили, организовали контратаку и забили гол. Думаю, здесь вопросов быть не должно.

– Волошин сегодня классно отыграл, а его комбинации с Буяльским напоминали бразильцев…

– Вот так соединились опыт и молодость (улыбается). Виталий сегодня был полезен так же, как и в предыдущей игре с «Зарей», своевременно разгонял атаки, также Назар и Редушко, считаю, провели хороший матч – придавали скорость, создавали моменты, за счет чего мы победили.

Динамо Киев Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Игорь Костюк Руслан Нещерет Буковина - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии 3
Достойний аналіз гри
Огидний тренер огидної команди мажорів
