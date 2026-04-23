Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Буковины отреагировал на судейство после игры с Динамо
Кубок Украины
23 апреля 2026, 04:32
Тренер Буковины отреагировал на судейство после игры с Динамо

Шищенко считает, что арбитр должен был остановить игру

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Шищенко

Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко прокомментировал судейство в матче Кубка Украины против «Динамо» и высказался по поводу первого гола Матвея Пономаренко.

– Ваше мнение о первом голе? Ваш коллега, Игорь Костюк, сказал, что «Буковина» первой не применила принцип «фэйр-плей», продолжая играть, когда Бузько лежал на газоне.

– Не понимаю, почему мы не соблюдали «фэйр-плей». Бусько упал на газон и держался за голову. Четвертый арбитр говорил судье на поле, что нужно остановить матч, но тот почему-то не остановил. Да, сначала мяч был у нас, так бывает, что игроки не все видят вокруг себя.

Какая разница, у кого был мяч, когда произошла травма головы: арбитр в этой ситуации должен сразу останавливать игру. Но таково было решение арбитра. Игроки «Динамо» тоже приняли такое решение, хотя, думаю, они ситуацию видели уже лучше.

Сергей Шищенко Динамо Киев Буковина - Динамо Буковина Черновцы Матвей Пономаренко судейство
Дмитрий Олийченко
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем