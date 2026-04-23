Тренер Буковины отреагировал на судейство после игры с Динамо
Шищенко считает, что арбитр должен был остановить игру
Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко прокомментировал судейство в матче Кубка Украины против «Динамо» и высказался по поводу первого гола Матвея Пономаренко.
– Ваше мнение о первом голе? Ваш коллега, Игорь Костюк, сказал, что «Буковина» первой не применила принцип «фэйр-плей», продолжая играть, когда Бузько лежал на газоне.
– Не понимаю, почему мы не соблюдали «фэйр-плей». Бусько упал на газон и держался за голову. Четвертый арбитр говорил судье на поле, что нужно остановить матч, но тот почему-то не остановил. Да, сначала мяч был у нас, так бывает, что игроки не все видят вокруг себя.
Какая разница, у кого был мяч, когда произошла травма головы: арбитр в этой ситуации должен сразу останавливать игру. Но таково было решение арбитра. Игроки «Динамо» тоже приняли такое решение, хотя, думаю, они ситуацию видели уже лучше.
