  4. Тренер Буковины выступил с заявлением после поражения от Динамо
22 апреля 2026, 06:58
Тренер Буковины выступил с заявлением после поражения от Динамо

Черновицкий клуб уступил со счётом 0:3

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Шищенко

Наставник «Буковины» Сергей Шищенко прокомментировал поражение от киевского «Динамо» в полуфинале Кубка Украины.

«Вратарь соперника Руслан Нещерет серьезно повлиял на игру – в ключевых моментах он действовал очень надежно. У нас были шансы отличиться, но именно его действия во многом определили итоговый счет. Первым таймом я остался не до конца доволен: были расхождения между тем, что планировали, и тем, как складывалась игра.

После перерыва команда выглядела иначе. Я отметил для себя и сказал ребятам, что горжусь их игрой во втором тайме. Мы пошли на риск, тогда как «Динамо» Киев делало ставку на быстрые контратаки. В первой половине нам не хватало остроты в атаке и агрессии, больше приходилось обороняться, хотя и соперник создал не так много моментов», – сказал Шищенко.

Сергей Шищенко Динамо Киев Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Буковина - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: УПЛ-ТВ
Автор взагалі знає, що означає "вийти з заявою"?
Це не заява, це звичайне інтерв'ю після матчу.
Клікбейтенко Клікбейт Клікбейтович
Прокоментував гру - це вийшов з заявою?) Автор, що з вами?!)
Очередной супер заголовок спорт уа...
Шищенко може пишатися своїми хлопцями. Сьогодні вони створили гідне протистояння гранду УПЛ. Трохи не вистачило майстерності та досвіду в матчах такого рівня. Але це діло наживне. Головне - не зупинятись...
В очередной раз доказано, что поколение зуммеров полные дауны. Сколько можно одни и те же заголовки копистатить, Дмитрику? 
Шищенко добрий тренер.Спокійний та розсудливий.Працює як може.Доречі може непогано,бо витяг свій клуб у Вищу Лігу ЧУ.
