Тренер Буковины выступил с заявлением после поражения от Динамо

Наставник «Буковины» Сергей Шищенко прокомментировал поражение от киевского «Динамо» в полуфинале Кубка Украины.

«Вратарь соперника Руслан Нещерет серьезно повлиял на игру – в ключевых моментах он действовал очень надежно. У нас были шансы отличиться, но именно его действия во многом определили итоговый счет. Первым таймом я остался не до конца доволен: были расхождения между тем, что планировали, и тем, как складывалась игра.

После перерыва команда выглядела иначе. Я отметил для себя и сказал ребятам, что горжусь их игрой во втором тайме. Мы пошли на риск, тогда как «Динамо» Киев делало ставку на быстрые контратаки. В первой половине нам не хватало остроты в атаке и агрессии, больше приходилось обороняться, хотя и соперник создал не так много моментов», – сказал Шищенко.