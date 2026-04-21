Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько

В сегодняшнем матче 12 финала Кубка Украины «Буковина» – «Динамо» произошел эпизод, вызвавший бурную реакцию со стороны черновицкой команды и ее болельщиков. Шла 23-я минута, когда команда Сергея Шищенко вела борьбу во время атаки на ворота соперника, как вдруг в центральной части поля опустился на газон игрок «желто-черных» Андрей Бусько. Как потом оказалось, он потерял сознание. Истекали секунда за секундой, однако остановки игры в связи с этим почему-то не происходило.

После этого произошла стремительная контратака динамовцев, завершившаяся голом Матвея Пономаренко. Главный тренер «Буковины» стал эмоционально выдвигать претензии арбитру Александру Афанасьеву, который, по его мнению, обязан был остановить игру для оказания помощи потерпевшему Бусько. Однако рефери не стал «отматывать» эпизод назад, как и отменять гол «Динамо». За чрезмерные же эмоции он наградил Шищенко «горчичником».

Как эту неординарную ситуацию видит экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар? Корреспондент Sport.ua обратился к нему за комментарием.

«В этом моменте футболисты «Буковины» недоиграли. Они видели, что Бусько лежит на газоне, но почему-то продолжали атаку. Ведь именно они первыми должны были выбить мяч за пределы поля, чтобы остановить игру и оказать медицинскую помощь своему партнеру. Возможно, и арбитр где-то опоздал или не видел этого эпизода, находясь к нему спиной. Но это не снимает ответственность о джентльменском поведении, если мы говорим о Fair Play. А это понятие предполагает то, что буковинцы в первую очередь должны позаботиться о своем футболисте.

Предпосылкой для обморока Бусько было его единоборство с киевлянином Биловаром во время атаки «Буковины». Защитник «Динамо» пошел в верховую борьбу с двумя футболистами черновицкой команды, среди которых и был Бусько. В тот момент он и получил по голове от динамовца. Но в состоявшемся контакте арбитр не зафиксировал никакого нарушения.

Возможно, именно это действие Биловара и повлекло за собой проблему со здоровьем для игрока «Буковины». Вполне предполагаю, что защитник киевской команды не хотел причинить вреда сопернику, но выпрыгнув, локтем попал в голову.

Трудно винить динамовцев, потому что у них возник внезапный случай выйти в шесть против четырех игроков «Буковины», которую они и использовали для взятия ворот. Поэтому повторюсь: в первую очередь виноваты сами буковинцы. Даже в послематчевом интервью иих полузащитник Виталий Дахновский сказал, что «мы видели, что Бусько упал на газон, но были увлечены атакой и потому не выбили мяч».

Что касается харьковского рефери Афанасьева, то он, как и любой его коллега-арбитр, должен в первую очередь заботиться о здоровье футболиста. Однако он, видимо, физически не видел этого случившегося позади него эпизода. А когда пошла атака киевлян, то срывать ее было бы не совсем верно. Впрочем, в этой ситуации трудно сказать однозначно, что виноват кто один. Скорее это тот редкий случай, когда имела место цепочка ошибок. Я уверен в одном: если бы рефери во время владения мячом «Буковиной» увидел бы лежащего Бусько, он непременно остановил бы игру».

