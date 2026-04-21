Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обошлось? Свежие подробности о состоянии травмированного игрока Буковины
Кубок Украины
21 апреля 2026, 20:44
Обошлось? Свежие подробности о состоянии травмированного игрока Буковины

Андрей Бусько под наблюдением врачей

ФК Буковина. Андрей Бусько

«Динамо» победило «Буковину» в полуфинале Кубка Украины (3:0). Первый гол киевлян был несколько скандальным – Матвей Пономаренко забивал, пока на поле лежал соперник Андрей Бусько. Игру остановили уже после гола, и травмированного футболиста на карете скорой помощи доставили в больницу.

«Подошла я к представителям «Буковины», чтобы узнать, какое сейчас состояние у Андрея», – заявила журналистка в эфире «УПЛ-ТВ». «Он до сих пор в больнице. Ему сделали КТ головы, также взяли анализ крови. Он там вместе с женой ждут результатов обследования. Сейчас клубный врач должен поехать туда, чтобы поговорить с врачами и думать, что делать дальше».

«За это время мы узнали довольно неприятный момент, что может объяснить, что произошло сегодня. В 2017 году Андрей Бусько в составе студенческой сборной Украины принимал участие в Универсиаде. Тогда в матче против ЮАР он помог победить, но против Южной Кореи на 80-й минуте 20-летний футболист потерял сознание на поле и пролежал около 15 минут в окружении медиков и игроков, пока скорая никак не могла проехать на поле. Затем он вернулся в сознание и был доставлен в больницу», – добавила журналистка.

В текущем сезоне Бусько провел 21 матч за «Буковину».

По теме:
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Я говорю игроку Буковины – выбей мяч. Дважды сказал»
Костюк назвал главного героя Динамо в полуфинале Кубка Украины
Андрей Бусько Буковина - Динамо Буковина Черновцы Динамо Киев Кубок Украины по футболу
Руслан Полищук Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буковина – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 21 апреля 2026, 19:05 0
Буковина – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Буковина – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка Кубка Украины

МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
Бокс | 21 апреля 2026, 04:02 2
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»

Боксер – о бое Джошуа против Фьюри

Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Бокс | 21.04.2026, 09:28
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Футбол | 21.04.2026, 10:22
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Соболенко и россиянки лайкнули пост для путина. Олейникова обратилась к WTA
Теннис | 21.04.2026, 13:29
Соболенко и россиянки лайкнули пост для путина. Олейникова обратилась к WTA
Соболенко и россиянки лайкнули пост для путина. Олейникова обратилась к WTA
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00 30
Теннис
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
20.04.2026, 08:06 8
Футбол
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
20.04.2026, 07:00 8
Футбол
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
19.04.2026, 20:38 6
Теннис
Александр КРАСЮК: «Если бы Усик слушал меня и остался со мной...»
Александр КРАСЮК: «Если бы Усик слушал меня и остался со мной...»
19.04.2026, 19:07 3
Бокс
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
20.04.2026, 09:09 4
Другие виды
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
У соперника Шахтера по полуфиналу ЛК проблема – приходится искать тренера
20.04.2026, 13:55 21
Футбол
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
21.04.2026, 07:10 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем