Обошлось? Свежие подробности о состоянии травмированного игрока Буковины

«Динамо» победило «Буковину» в полуфинале Кубка Украины (3:0). Первый гол киевлян был несколько скандальным – Матвей Пономаренко забивал, пока на поле лежал соперник Андрей Бусько. Игру остановили уже после гола, и травмированного футболиста на карете скорой помощи доставили в больницу.

«Подошла я к представителям «Буковины», чтобы узнать, какое сейчас состояние у Андрея», – заявила журналистка в эфире «УПЛ-ТВ». «Он до сих пор в больнице. Ему сделали КТ головы, также взяли анализ крови. Он там вместе с женой ждут результатов обследования. Сейчас клубный врач должен поехать туда, чтобы поговорить с врачами и думать, что делать дальше».

«За это время мы узнали довольно неприятный момент, что может объяснить, что произошло сегодня. В 2017 году Андрей Бусько в составе студенческой сборной Украины принимал участие в Универсиаде. Тогда в матче против ЮАР он помог победить, но против Южной Кореи на 80-й минуте 20-летний футболист потерял сознание на поле и пролежал около 15 минут в окружении медиков и игроков, пока скорая никак не могла проехать на поле. Затем он вернулся в сознание и был доставлен в больницу», – добавила журналистка.

В текущем сезоне Бусько провел 21 матч за «Буковину».