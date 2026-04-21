  Не помнит момент. Известно состояние игрока Буковины после падения
21 апреля 2026, 19:42 |
Не помнит момент. Известно состояние игрока Буковины после падения

Андрей Бусько отправился в областную больницу на КТ головного мозга

Во вторник, 21 апреля, на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе проходит полуфинальный матч Кубка Украины 2025/2026, в котором «Буковина» из Черновцов встречается с киевским «Динамо».

На 23-й минуте поединка защитник черновчан Андрей Бусько упал на газон без контакта с другими игроками. После этого киевляне забили гол в контратаке.

После гола врачи увезли его на носилках.

По информации УПЛ-ТБ, у футболиста сильно болела голова и он не помнит этого момента. Врачи отметили, что это могло произойти из-за удара или сосудистого перераспределения, возможно, у Бусько есть проблемы с сосудами. Футболист отправился в областную больницу на КТ головного мозга, чтобы выяснить, действительно ли это удар или сосудистые проблемы.

Пономаренко видел,  не просто, а нагнулся, что тот без сознания лежит и побежал забивать гол.
