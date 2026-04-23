Проблемы для Ротаня и Ко. Полесье лишилось игрока сборной Украины
Крушинский пропустит около месяца
Стали известны ориентировочные сроки восстановления полузащитника житомирского «Полесья» Бориса Крушинского.
Накануне футболист получил травму в матче против донецкого «Шахтера», после чего прошел углубленное обследование и МРТ. По предварительным данным клубных медиков, игрок пропустит примерно 3–4 недели.
Стоит отметить, что ранее Крушинский уже выбывал из состава из-за травмы, пропустив около месяца.
В этом сезоне в активе Крушинского 19 матчей, в которых защитник отметился тремя результативными передачами.
