Проблемы для Ротаня и Ко. Полесье лишилось игрока сборной Украины

Стали известны ориентировочные сроки восстановления полузащитника житомирского «Полесья» Бориса Крушинского.

Накануне футболист получил травму в матче против донецкого «Шахтера», после чего прошел углубленное обследование и МРТ. По предварительным данным клубных медиков, игрок пропустит примерно 3–4 недели.

Стоит отметить, что ранее Крушинский уже выбывал из состава из-за травмы, пропустив около месяца.

В этом сезоне в активе Крушинского 19 матчей, в которых защитник отметился тремя результативными передачами.