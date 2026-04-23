Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Проблемы для Ротаня и Ко. Полесье лишилось игрока сборной Украины
Украина. Премьер лига
23 апреля 2026, 00:32 |
Крушинский пропустит около месяца

23 апреля 2026, 00:32 |
ФК Полесья. Борис Крушинский

Стали известны ориентировочные сроки восстановления полузащитника житомирского «Полесья» Бориса Крушинского.

Накануне футболист получил травму в матче против донецкого «Шахтера», после чего прошел углубленное обследование и МРТ. По предварительным данным клубных медиков, игрок пропустит примерно 3–4 недели.

Стоит отметить, что ранее Крушинский уже выбывал из состава из-за травмы, пропустив около месяца.

В этом сезоне в активе Крушинского 19 матчей, в которых защитник отметился тремя результативными передачами.

Полесье Житомир Борис Крушинский травма чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем