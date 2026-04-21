Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Полесье есть потери среди тренеров и футболистов
Украина. Премьер лига
21 апреля 2026, 21:49
В Полесье есть потери среди тренеров и футболистов

Обострилась борьба за «бронзу» чемпионата

Как стало известно Sport.ua, 22 апреля футболисты «Полесье» начнут подготовку к матчу 25-го тура УПЛ – с «Оболонью».

После поражения от «Шахтера» полиссяне уже не имеют права на осечку, если хотят сохранить за собой третье место в чемпионате, которое сейчас занимают.

По имеющейся информации, «Полесью» в матче с «пивоварами» не помогут игрок национальной сборной Украины Борис Крушинский, который повредил бедро в противостоянии с «горняками», а также Никита Кравченко и Владислав Велетень, которые на этой неделе только собираются вернуться в основную группу после травм.

Будет отсутствовать в технической зоне из-за дисквалификации и главный тренер Руслан Ротань. В матче с «Шахтером» он получил уже четвертое предупреждение. Действиями «Полесья» будет руководить его ассистент Сергей Кравченко.

Пока что «Полесье» занимает третье место в чемпионате, набрав 46 очков, и в очередном туре примет «Оболонь» 26 апреля.

Полесье Житомир Борис Крушинский Никита Кравченко Владислав Велетень Руслан Ротань
Андрей Писаренко
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
21.04.2026, 08:22 30
Футбол
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
20.04.2026, 08:29 3
Футбол
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
20.04.2026, 09:09 4
Другие виды
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
20.04.2026, 10:14 5
Футбол
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
20.04.2026, 08:22 9
Футбол
Александр КРАСЮК: «Если бы Усик слушал меня и остался со мной...»
19.04.2026, 19:07 3
Бокс
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
19.04.2026, 20:45 10
Другие виды
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00 30
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем