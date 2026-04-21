В Полесье есть потери среди тренеров и футболистов

Как стало известно Sport.ua, 22 апреля футболисты «Полесье» начнут подготовку к матчу 25-го тура УПЛ – с «Оболонью».

После поражения от «Шахтера» полиссяне уже не имеют права на осечку, если хотят сохранить за собой третье место в чемпионате, которое сейчас занимают.

По имеющейся информации, «Полесью» в матче с «пивоварами» не помогут игрок национальной сборной Украины Борис Крушинский, который повредил бедро в противостоянии с «горняками», а также Никита Кравченко и Владислав Велетень, которые на этой неделе только собираются вернуться в основную группу после травм.

Будет отсутствовать в технической зоне из-за дисквалификации и главный тренер Руслан Ротань. В матче с «Шахтером» он получил уже четвертое предупреждение. Действиями «Полесья» будет руководить его ассистент Сергей Кравченко.

Пока что «Полесье» занимает третье место в чемпионате, набрав 46 очков, и в очередном туре примет «Оболонь» 26 апреля.